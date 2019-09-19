Setl City представила проект застройки Октябрьской набережной

Компания Setl City (входит в холдинг Setl Group) представила документы к публичным слушаниям по проекту планировки территории на Октябрьской набережной, 38 в Невском районе Петербурга. На участке, где ранее размещалось лакокрасочное производство «Пигмент» (ограничен Дальневосточным проспектом, Октябрьской набережной, Архивной и проектируемой улицей), застройщик намерен возвести 532,6 тыс. кв. м жилья высотой до 50 м, построить школу, три детских сада, поликлинику, спортивный и торговый центры, а также паркинги. Об этом сообщает АБН.

При этом девелоперу предстоит учесть наличие на территории двух объектов культурного наследия: Особняка Веге (региональный памятник) и производственного здания с дымовой трубой (выявленный объект культурного наследия) и решить вопрос с загрязненной почвой.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Setl City приобрела под застройку 3,2 га бывших заводских территорий на Октябрьской набережной в июне прошлого года. Также сообщалось, что в реставрацию особняка Веге застройщик намерен вложить 500 млн рублей.