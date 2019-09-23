Правительство утвердило ежегодное проведение форума по реализации нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ежегодном проведении форума «Национальное развитие», документ (.pdf) опубликован на сайте правительства. Целью форума называется формирование единых подходов федеральной и региональной власти по «достижению национальных целей и реализации национальных проектов».

В 2020 году форум пройдет в Татарстане, а в 2021-м — в Нижегородской области. Ежегодно на проведение мероприятия Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ будет выделяться 50 млн руб.

Председателем организационного комитета форума назначили зампреда правительства, руководителя аппарата Константина Чуйченко, его замом будет замглавы аппарата правительства Анатолий Кириенко. В состав комитета вошли министр транспорта Евгений Дитрих, первый замминистра финансов Леонид Горнин, замминистра культуры Ольга Ярилова, директор департамента проектной деятельности Дмитрий Некрасов, первый замдиректора Федеральной службы охраны Олег Климентьев, ректор РАНХиГС Владимир Мау, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Сбербанка Герман Греф и другие.

Правительство на прошлой неделе утвердило основные параметры трехлетнего бюджета. Он остается слабопрофицитным до 2022 года. Правительство намерено перенести на следующий год траты по нацпроектам, с которыми не успеют в этом году.

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