Сезон блокировок открыт

В Госдуму внесен законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в РФ информацию. «На практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения»,— заявил один из авторов законопроекта сенатор Андрей Клишас. Социальные сети живо отреагировали на инициативу

Не ясно

Denis: Объясняют, что это необходимо для борьбы с телефонными террористами, «против информации о ложном минировании». Это что, каждый телефонный террорист после звонка о ложном минировании оставляет свои контакты, а также сведения об электронной почте? Если так, то, наверное, есть смысл этого человека искать, а не блокировать.

Нас всех читают

Лиза: А что у нас уже разрешено читать чужую переписку? Закон о защите частной жизни не действует? Электронная почта и просто почта читаются посторонними лицами? Это же сколько народу нужно, чтобы это все читать, проверять. Сколько денег это будет стоить бюджету!

Не будет работать

Олег: Поражаюсь, как сенаторы могут предлагать законопроект, даже не посоветовавшись со специалистами. Им любой айтишник бы объяснил, что это невозможно. Мессенджеров и почтовых сервисов сотни. Один заблокировали, за несколько секунд можно зарегистрироваться в другом. Можно их как-то самих уже заблокировать?

Какую информацию?

318: Что такое запрещенная информация? Где-нибудь есть четкое объяснение, что это такое? Таким методом можно будет блокировать что угодно. Все, что сочтет нужным товарищ майор. Только времена сейчас другие. Задушить интернет не под силу даже Госдуме.

Блоги читала Наталия Нехлебова

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Цифра

17 млн тонн еды

ежегодно выбрасывают в России, по данным Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Стоит оказавшаяся на свалке еда 1,6 трлн рублей, и ее хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности. Но вместо этого 94% невостребованных продуктов попадает на свалки. Больше всего еды выбрасывают обычные граждане. Это, как правило, хлеб, макароны, мука и картошка. Торговые сети выбрасывают в основном молочные продукты.

Источник: Newsru.com

1000 юрлиц

зарегистрирована в старой пятиэтажке на проспекте Вернадского в Москве. Для сравнения: в небоскребе «Империя» делового центра «Москва-сити» оформлено в три раза меньше компаний — 366. Жители хрущевки даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре столицы. Бизнесмены «заселяются» туда с невероятной скоростью. Если 24 сентября по этому адресу было зарегистрировано 522 организации, то к 10 октября их количество удвоилось. Такое перенаселение юрлиц вскрыла автоматическая проверка реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Источник: РБК

На 24%

снижен риск преждевременной смерти по любым причинам у хозяев собак по сравнению с теми, у кого собак нет. Ученые исследовали данные более 3,8 млн жителей Швеции 40–85 лет. Оказалось, что у «собачников» по сравнению с теми, у кого собак не было, явное преимущество прежде всего в кардиологии: риск смерти от инфаркта ниже на 65%, риск смерти от других сердечно-сосудистых проблем — на 31%.

Источник: «Новости mail.ru»

Настроение

Пофигизм против стресса

Жизнь у нас нервная. Поэтому 8% сограждан постоянно живут в стрессе (в 2010-м таких было 3%!), часто психуют — 17% (в 2010-м — 15) и иногда испытывают сильные отрицательные эмоции — 35% (10 лет назад таких было 52%). Но лучшая защита от стресса, как известно, пофигизм. Поэтому за последние годы резко выросло число тех, кто никогда не дергается (с 3 до 9%) и редко переживает по ерунде (с 26 до 31%). Среди способов снятия стресса: попытки думать о хорошем и проанализировать ситуацию (по 9%), успокоительные препараты (6%) и спорт (6%). К алкоголю прибегают 5% респондентов, 4% встречаются с друзьями, 3% замыкаются или слушают музыку.

Источник: ВЦИОМ