Аграрному университету предписали отказаться от провайдера

УФАС Санкт-Петербурга заподозрило Аграрный университет в нарушении конкуренции при выборе провайдера. Дело было возбуждено в отношении ООО «Невалинк», которое без конкурса получило возможность предоставлять услуги в стенах университета. Участники рынка отмечают, что самым эффективным способом защиты законных интересов провайдера в такой ситуации является обращение в ФАС.

На прошлой неделе УФАС Санкт-Петербурга по заявлению ООО «Телескан-Интерком» возбудило дело против Аграрного университета и ООО «Невалинк». Как установил антимонопольный орган, Аграрный университет без проведения конкурентных процедур (нарушение ч. 1, ч. 3 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции) предоставил помещения как университета, так и нескольких общежитий для размещения сетей связи ООО «Невалинк». При этом университет проигнорировал заявления об оказании аналогичных услуг от конкурента «Невалинка», компании «Телескан-Интерком», которая сотрудничала с университетом на протяжении многих лет. Санкт-Петербургское УФАС выдало Аграрному университету предписание о необходимости расторжения до 1 ноября 2019 года ограничивающего конкуренцию договора, заключенного с «Невалинком». «Образовательное учреждение также должно совершить действия, направленные на обеспечение равного доступа к госимуществу организаций-конкурентов для обеспечения Университета услугами связи»,— отметили в УФАС Санкт-Петербурга. В Аграрном университете на запрос “Ъ” вчера не ответили.

Гендиректор провайдера «Комфортел» Дмитрий Петров говорит, что ситуация с недопуском «Телескан-Интеркома» не уникальна. «С ограничениями в сфере госзакупок мы иногда тоже сталкиваемся. Порой они связаны с особенностями исполнения контракта, но зачастую — чтобы исключить конкуренцию. Если права ограничены, то есть суд и ФАС для их защиты, и они реально могут защитить интересы ущемленной в возможностях стороны»,— говорит господин Петров. К примеру, «Комфортел» несколько лет назад выступал в ФАС заявителем и добился признания «Ростелекома» монополистом в сфере аренды линейно-кабельной канализации. «При этом в арбитражном суде "Ростелеком" решение ФАС отменил. Так что даже если один орган принимает решение в защиту конкуренции, то другой орган может его отменить, так что однозначного действенного решения пока не существует»,— считает господин Петров.

Управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов говорит, что несмотря на то, что проблема ограничения конкуренции на рынке предоставления телекоммуникационных услуг в целом и доступа в сеть в частности на сегодня стоит достаточно остро, конкретный случай не является классическим. «С учетом того, что вузом уже заключался аналогичный контракт с "Телескан-Интеркомом", вряд ли администрация не была осведомлена о том, что определение поставщика возможно исключительно на основании проведения конкурентной процедуры. И хотя сложно судить о том, насколько соответствовало договору с "Телескан-Интеркомом" его одностороннее расторжение по инициативе вуза, но можно совершенно точно сказать, что заключение нового контракта, даже если заказчика не устраивало качество услуг провайдера, после расторжения действующего по общему правилу требует проведения закупки на конкурентной основе»,— объясняет юрист. По его мнению, самым эффективным способом защиты законных интересов провайдера является обращение в ФАС (или территориальное управление) с указанием на наличие признаков в действиях хозяйствующего субъекта или конкурента признаков нарушения закона, будь то заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, злоупотребление доминирующим положением, ограничение или устранение конкуренции со стороны должностных лиц, органов государственной власти, муниципалитетов и так далее.

Алексей Кириченко