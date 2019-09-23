К генподрядчику «Крестов-2» в суде возникли вопросы

В Санкт-Петербурге начались арбитражные процессы по делам, связанным с банкротством АО «Генеральная строительная корпорация» (АО ГСК) — генерального подрядчика строительства крупнейшего в Европе СИЗО «Кресты-2». Основные требования исходят от компании, учредителем которой является само АО ГСК Виктора Кудрина, в отношении которого, напомним, расследуется дело о растрате при возведении следственного изолятора. Свои иски предъявляют региональное УФСИН, выступавшее заказчиком строительства, но недавно расторгнувшее с АО контракт, а также субподрядчики, указывающие, что остается открытым вопрос об оплате работ, в том числе по гарантийным обязательствам, причем стоимость только последних составляет более 1,3 млрд руб.

В минувший четверг Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без рассмотрения требования УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о включении более 1 млрд руб. в реестр требований кредиторов АО ГСК. УФСИН выступало заказчиком работ по строительству и вводу в эксплуатацию следственного изолятора, а АО ГСК — гендподрядчиком, однако в июле этого года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд вынес постановление о расторжении госконтракта. Строительство изолятора почти на 4 тыс. мест для подследственных велось в Колпино с 2007 года, сроки его сдачи не раз переносились. Действовать СИЗО начал в декабре 2017 года, однако само АО ГСК заявляло, что работы выполнены не все. Как сообщал “Ъ”, в пресс-службе компании говорили, что «несколько тысяч человек находятся в зданиях и сооружениях, которые не соответствуют санитарным нормативам и в которых отсутствуют системы охранно-пожарной сигнализации». Стоимость невыполненных работ составляла на тот момент более 1 млрд руб. Генподрядчик считал, что перевод подследственных и осужденных в «Кресты-2» в декабре 2017 года был незаконным.

При этом нужно отметить, что Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении о расторжении госконтракта указал, что АО ГСК обязано перечислить на счет УФСИН 1,35 млрд руб. под гарантийные обязательства по выполненным работам в течение пяти лет с даты утверждения акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией. В случае банкротства АО ГСК петербургское управление ФСИН фактически лишится этих денег.

Впрочем, на этот раз суд не стал рассматривать иск УФСИН, решив, что интересы службы должен представлять налоговый орган, представитель которого до сих пор не являлся и даже не представил свою позицию по требованиям УФСИН.

В тот же день слушалось другое требование одного из кредиторов АО ГСК — АО «ГК "Чистая энергетика"» — о включении в реестр дополнительно более 600 млн руб. по договорам займа и векселям, заключенным и выданным в 2017–2019 годах.

Против последнего требования активно выступают субподрядчики строительства, также являющиеся кредиторами АО ГСК. «Суд отложил решение этого вопроса, поскольку нами были поданы возражения, а также заявлено ходатайство об истребовании у арбитражного управляющего всех документов финансовой и бухгалтерской отчетности,— пояснила адвокат Белла Керефова, представляющая в деле интересы другого кредитора — ООО "Петроинвест" (всего в деле несколько кредиторов, основной из которых — петербургская УФНС).— Мы считаем, что группа компаний "Чистая энергетика", акционером которой является АО ГСК, нецелесообразно выдавала ей кредиты, которые тратились на покупку, например, канцтоваров, оплату сотовой связи, зарплаты их сотрудникам, сотрудникам третьих лиц, а также на покупку автомобиля адвокату. При этом на момент заключения договоров займа и выдачи векселей АО ГСК уже имело все признаки финансовой несостоятельности, что подтверждается имеющимся в материалах настоящего дела решением налогового органа о привлечении АО ГСК к ответственности за налоговое правонарушение». По мнению представителей «Петроинвеста», требование «Чистой энергетики» имеет «все признаки злоупотребления правом и недобросовестного поведения ГСК и АО "ГК «Чистая энергетика»", направленного на искусственное увеличение кредиторской задолженности в целях последующего контроля над процедурой банкротства». Стоит отметить, что процедура наблюдения в АО ГСК была введена весной 2019 года.

На данный момент АО «ГК "Чистая энергетика"» получило право требования к АО ГСК на 8,6 млн руб., заключив с ООО «Аукционный дом» договор уступки права требования и заплатив за полученное право всего 80 тыс. руб.

«АО "Чистая энергетика" и АО ГСК являются аффилированными по отношению друг к другу юридическими лицами,— отметил другой адвокат Роман Кандауров.— Обе подконтрольны Виктору Кудрину, который является их конечным бенефициаром. Так, акционерами ГСК являются господин Кудрин, у которого 48% акций, и ООО "Строй Сервис", у которого 52%. А в последней компании 54,76% принадлежат Игорю Ткаченко, который сейчас является гендиректором АО ГСК, а также ООО "Стройинвестпроект" (45,24%). Что касается "Чистой энергетики", то, согласно ЕГРЮЛ, ее акционерами являются АО ГСК (50%) и ООО "Центр коммерческой недвижимости" (50%), причем единственный учредитель последней компании — сам господин Кудрин».

Напомним, как ранее сообщал “Ъ”, Виктор Кудрин проходит по уголовному делу о растрате (ст. 160 УК РФ) при строительстве «Крестов-2». Ущерб следствие оценивало в несколько десятков миллионов рублей. В суд дело пока не поступило, бизнесмен сначала находился под домашним арестом, но в прошлом году был освобожден под залог в 3 млн руб.

Алексей Соковнин