Глава британских лейбористов опроверг слухи о своей отставке

Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин отрицает возможность своей отставки. В интервью телеканалу BBC он заявил, что его партия в случае прихода к власти сначала заключит соглашение с ЕС по «Брекситу», а потом вынесет его на национальный референдум.

На вопрос о том, продолжит ли господин Корбин возглавлять партию в случае победы, он ответил: «Конечно. Почему бы мне это не сделать?»

Ранее газета Sunday Times сообщила об отставке ближайшего помощника политика Эндрю Фишера по причине неприятия Джереми Корбина в качестве политика.

Глава Лейбористской партии опроверг эту информацию. «Он отличный коллега, он большой друг. Мы прекрасно ладим. Он пообещал, что бы ни случилось в будущем, мы будем вместе работать над вопросами политики»,— сказал господин Корбин. По его словам, господин Фишер подал в отставку, чтобы больше времени проводить со своей семьей.

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Напомним, Верховный суд Великобритании 17 сентября начал рассмотрение дела о приостановке работы парламента, инициированной премьером страны Борисом Джонсоном. Судьи должны подтвердить либо отменить предыдущее решение Высшего суда Шотландии, признавшего действия премьера злоупотреблением властью с целью реализации сценария жесткого «Брексита». Ожидается, что на принятие решения суду понадобится несколько дней.

Тем временем на улицах Лондона и других британских городов проходят акции за и против решения Бориса Джонсона.

Подробнее — в материале “Ъ” «Бориса Джонсона проверяют на узурпацию».