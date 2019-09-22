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Ижевск. Удмуртия
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19:01
Главные новости за выходные 21–22 сентября
10:28
Семья погибла во время пожара в Удмуртии
21/09
Труп нашли в лесопосадке на улице 40 лет Победы в Ижевске
20/09
Группу наркосбытчиков будут судить в Сарапуле
20/09
Прибыль организаций Удмуртии за 2018 финансовый год сократилась на 17 млрд рублей
20/09
Внешнеторговый оборот Удмуртии за первое полугодие 2019 вырос на 6%
20/09
Удмуртия заняла 2-е место по росту промпроизводства в ПФО
20/09
В праздновании Дня оружейника в Ижевске приняли участие 33 тысячи человек
20/09
Концерн «Калашников» начал производить микроэлектронику для собственных нужд
20/09
Сарапул получит 95 млн рублей на ремонт дорог
20/09
На установку 103 камер видеонаблюдения в Удмуртии выделят 27,7 млн рублей
20/09
В Ижевске открыли первый цифровой диспетчерский пункт «Россетей»
20/09
На мощностях «Калашникова» могут начать производить «умные счетчики»
20/09
Сквер «Рябиновый» в Ижевске откроют 23 сентября
20/09
«Почта России» выпустила марку номиналом 100 рублей в честь 100-летия со дня рождения Калашникова
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Фото: Амир Закиров
«Сокол России» пролетел над Ижевском
Ъ-Удмуртия-Online
от
22.09.2019, 11:45
Авиашоу прошло в рамках празднования Дня оружейника
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открылась на набережной Ижевского пруда накануне Дня оружейника
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В столице Удмуртии отметили День флага России. В честь праздника триколор разместили на высоте 105 метров
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В Ижевске продолжается реконструкция Центральной площади
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Со времени пожара в главном корпусе «Ижмаша» прошел один год
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Премьер Удмуртии посетил презентацию лифта в Ижевске
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия