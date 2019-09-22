США осудили Россию за приговор шести иеговистам

США выразили глубокую обеспокоенность в связи с решением суда в Саратове в отношении шести участников запрещенной в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Их приговорили к различным срокам.

«Призываем Россию соблюдать религиозные права своих граждан и прекратить ложно обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме»,— заявили в Госдепе.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, они признаны виновными в участии в экстремистском сообществе (ст. 282 УК РФ). Участникам религиозной организации назначено наказание на сроки от двух до трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.