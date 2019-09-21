Компания Pinn обвинила Apple в нарушении патентов при разработке AirPods

Производитель наушников Handsfree Pinn предъявил компании Apple иск за нарушение патентов при разработке беспроводных AirPods, сообщил портал Apple Insider. Pinn утверждает, что Apple нарушила авторские права на беспроводную телегарнитуру производства Pinn.

Pinn утверждает, что демонстрировала Apple свою разработку до создания AirPods. В электронном письме, направленном в Apple, содержалась информация о Pinn, ссылка на ее сайт и документацию.

Иск был подан в суд центрального округа штата Калифорния. Компания требует возместить полученный материальный ущерб. Сумма ущерба не называется.

О том, как продажи AirPods в Росси выросли в шесть раз — в материале “Ъ” «Россияне прислушались к Apple».