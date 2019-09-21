«Звезда» одержала первую победу на выезде

«Звезда» одержала первую победу на чужом поле в рамках Олимп первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ. В Ижевске пермские футболисты обыграли принципиального соперника - местный «Зенит» со счетом 0-1. Гол на 10-ой минуте встречи забил Максим Лаук. Это вторая подряд победа «Звезды» в турнире. После завершения первого круга подопечным Константина Парамонова удалось подняться из подвала турнирной таблицы и на данный момент они занимали 8-ое место в турнирной таблице.

В следующем матче, который состоится 29 сентября «Звезда» примет на свое поле тольяттинский «Акрон».