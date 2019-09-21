Сегодня исполняется 63 года президенту — председателю правления банка ВТБ Андрею Костину

Его поздравляет основатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna Теодор Курентзис:

— Дорогой Андрей Леонидович! Скажу прямо: вы один из самых удивительных и добрых людей, которых я встречал. Мне кажется, есть огромное количество людей, которые ко мне присоединятся и скажут: «Да, Тео прав!» Дело в том, что такая доброта и духовная щедрость — это часто первое, что исчезает в сжатых экономических сферах, где цифры способны руководить судьбой человека. Мы еще больше видим феномен этой сжатости в культуре, где многие артисты ведут себя как бизнесмены. А вы сохраняете свет доброты и духовной щедрости при ваших великих достижениях в области экономики. Вы один из тех, кто не только говорит о своей любви к Родине, но и каждый день ее доказывает, и для меня очень важно быть свидетелем такой чести и любви. Вы человек с юмором и самоиронией, а это очень редкие элементы для человека, имеющего влияние. Уникальный баланс ваших человеческих качеств проявляется вместе с большим профессионализмом. Хочу, чтобы Вы всегда помнили, что есть очень много людей, которые вас боготворят, благодарят и желают добра. Один из этих многих людей — я. И если придет сложный момент, всегда вспоминайте это, пусть эта мысль, как радуга света, греет Ваше сердце и душу. Желаю счастья Вашей семье и желаю новых великих целей для новых вершин, которые будут давать Вам бесконечной стимул для достижений. Я от всей души и от всего коллектива musicAeterna поздравляю вас с днем рождения!

Михаил Ковальчук Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 73 года президенту Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку

Его поздравляет президент Российской академии наук Александр Сергеев:

— Глубокоуважаемый Михаил Валентинович! От имени Российской академии наук и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам сил, мудрости и терпения в Вашей масштабной деятельности на благо отечественной науки и всей России. Благополучия и счастья Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»