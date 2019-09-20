Госсовет Татарстана проявил стабильность

Депутаты Госсовета Татарстана в шестой раз избрали своим председателям Фарида Мухаметшина — лидера «Единой России» в республике. Члены этой партии получили все ключевые посты в руководстве нового состава парламента. Фракции КПРФ достались только две должности в комитетах. При этом Госсовет увеличил число депутатов, которые будут работать на постоянной основе и получать зарплату из бюджета республики. Представителем в Совет федерации парламентарии избрали экс-мэра Елабуги Геннадия Емельянова.

В пятницу состоялось первое заседание шестого созыва Госсовета Татарстана, избранного по итогам выборов 8 сентября. На нем были распределены руководящие должности нового состава парламента.

Спикером Госсовета снова стал Фарид Мухаметшин, который также руководит республиканским отделением «Единой России». Господину Мухаметшину в этом году исполнилось 72 года. Впервые он возглавил республиканский парламент в конце первого созыва в 1998 году.

Кандидатуру господина Мухаметшина поддержали 88 депутатов из 100. При этом стоит отметить, что единороссы по итогам выборов получили 90 мест в парламенте (с учетом самовыдвиженцев, близких к власти). Шесть человек голосовало против, двое воздержались.

Фарид Мухаметшин «гарантировал», что при его руководстве «любые конструктивные инициативы» будут рассматриваться «в созидательном ключе, в независимости от их партийного окраса» (в парламент по итогам выборов также была сформирована фракция КПРФ, по одному представителю «Справедливой России», ЛДПР и Партии роста прошли в одномандатных округах). Также господин Мухаметшин обещал, что депутаты будут «говорить о сохранении языка, культуры, укреплении межнационального мира: «Это особенно актуально в преддверии предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 года». Вновь избранного спикера поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

На пост спикера также претендовал глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, который утверждал, что коммунисты «интернационалисты и реалисты», и обещал вытащить России «из тисков либеральной реформы». За него проголосовало 13 человек, хотя в коммунистической фракции лишь шесть депутатов.

По предложению Фарида Мухаметшины были избраны трое его заместителей. Свои посты сохранили вице-спикеры Юрий Камалтынов (возглавляет фракцию единороссов) и Татьяна Ларионова (получила должность на непостоянной основе, по основному месту работу она исполнительный директор фонда «Возрождения», созданного по инициативе первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева).

Новым заместителем председателя Госсовета стал Марат Ахметов, который с 1999 года и до середины этой недели был вице-премьером — министром сельского хозяйства республики. На посту вице-спикера он сменил Римму Ратникову (она осталась депутатом Госсовета на постоянной основе). Секретарем парламента в третий раз стала Лилия Маврина.

Депутаты Госсовета сформировали восемь профильных комитетов. Впервые был образован комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Его возглавил Александр Тыгин, до этого руководивший Зеленодольским районом. При этом именно в Зеленодольске жители были недовольны реализацией программой расселения из аварийного жилья, что привлекло внимание членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Руководящие должности в комитетах также получила два бывших члена регионального правительства. Комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам возглавил экс-глава агентства «Татмедиа» Айрат Зарипов. Комитет по экологии и природопользованию — бывший министр земельных и имущественных отношений Азат Хамаев.

Главы всех комитетов — члены «Единой Росси». Коммунисты Хафиз Миргалимов и Артем Прокофьев получили должности заместителей председателей в комитете по госстроительству и в комитете по социальной политике соответственно. Господин Миргалимов единственный их фракции КПРФ, кто вошел в состав президиума (всего 13 человек).

При этом депутаты на первой сессии приняли поправки в закон о числе парламентариев, которые работают на постоянной основе. Их число впервые было увеличено до 22. Ранее зарплату в парламенте получали лишь 20 человек. Два новых «зарплатных» места пока остались не распределены. Новый закон должен подписать Рустам Минниханов. Он уже дал положительное заключение на увеличение бюджетных расходов на содержание Госсовета.

Госсовет Татарстана избрал нового представителя в Совете федерации. Им стал Геннадий Емельянов. Вчера он досрочно сложил полномочия мэра Елабуги и главы Елабужского района. По решению спикера господин Емельянов даже не стал выступать перед Госсоветом с программной речью. В должности сенатора его утвердили при семи голосах против. Ранее Госсовет Татарстана в Совете федерации представлял Ильдус Ахметзянов. По-прежнему сенатором от исполнительной власти республики остается бывший вице-спикер Госдумы Олег Морозов.

На следующую сессию депутаты Госсовета планируют собраться уже на слеюущей неделе. По решение президиума 25 сентября состоятся сразу два заседания парламента. На первом из них Госсовет заслушает ежегодное послание президента Татарстана «о внутреннем и внешнем положении республики».

Кирилл Антонов, Казань