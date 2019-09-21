ООН подключили к делу о лишении родительских прав

Столичные прокуроры не отказались от намерения лишить родительских прав семьи Проказовых и Хомских, участвовавших в несанкционированных митингах в Москве 27 июля и 3 августа с малолетними детьми. Апелляцию на судебное решение по делу Петра и Елены Хомских представители надзорного органа решили обосновать нормами Конвенции о правах ребенка ООН: она разрешает разлучать детей с родителями «в наилучших интересах ребенка». Эксперты подтверждают, что российские суды принимают во внимание стандарты конвенции, но, по их мнению, лишение родительских прав является избыточным наказанием и способно привести к «общественным протестам».

13 сентября Перовская межрайонная прокуратура Москвы решила обжаловать решение Лефортовского районного суда десятидневной давности об отказе лишать родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые пришли на несогласованную акцию 27 июля с годовалым ребенком. Аналогичное заявление подал прокурор на решение Никулинского суда, отказавшегося лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, пришедших на акцию протеста 3 августа с трехлетней и двухмесячной дочерьми. Напомним, суды отклонили иски прокуроров о лишении родительских прав, но вынесли предупреждения о необходимости изменения отношения к воспитанию детей.

В апелляции прокурора (есть в распоряжении “Ъ”) сказано, что решение первой инстанции «принято без учета всех имеющихся обстоятельств и подлежит отмене». Факт участия Хомских с детьми в несанкционированном митинге прокуратура считает доказанным: это подтверждают рапорты сотрудников полиции, прокуратуры, публикации в интернете и видеозаписи. При этом, как указывает надзорное ведомство, супруги знали, что незадолго до митинга 3 августа прошла другая несогласованная акция (27 июля), «переросшая в массовые беспорядки». Несмотря на то что «участие в акции было сопряжено с высоким риском получения травм в толпе агрессивно настроенных митингующих граждан и применявших спецсредства правоохранительных органов», Хомские «вопреки интересам детей» пришли туда. «То, что тяжкие последствия для детей не наступили, не снимает с родителей ответственности»,— заключает прокуратура. Также обвинение потребовало вновь запросить информацию у органов опеки об условиях воспитания детей Хомских, поскольку ранее такое обследование проводилось не по адресу их проживания.

В апелляции прокуратура признает, что лишение родительских прав — «крайняя мера», применяемая лишь при значительных нарушениях, но считает, что «в этом случае такие нарушения были допущены». В апелляционном представлении эти доводы поддержаны Конвенцией о правах ребенка Генассамблеи ООН: государства-участники обеспечивают, «чтобы ребенок не разлучался с родителями вопреки их желанию», за исключением случаев, когда «разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка».

Адвокат семьи Хомских Татьяна Сустина сообщила “Ъ”, что, скорее всего, апелляцию рассмотрят 16 октября. В этот же день обжаловать решение суда будут и сами Хомские. «Основное наше возражение — в принципе нельзя давать никакие предупреждения за участие в митингах родителям, причем неважно, санкционированные они или нет»,— сказала адвокат. Она пояснила, что Петр Хомский не участвовал в митинге, но «приходил на него посмотреть» с семьей. В целом защита ожидает, что суд не примет сторону прокуратуры, «иначе все это будет похоже на судебный произвол».

Бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов отметил “Ъ”, что Конвенция о правах ребенка действительно применяется российскими судами. В чем заключаются «наилучшие интересы ребенка», могут установить только судьи, и господин Астахов не намерен оценивать их решения. При этом он добавил, что «согласно приоритетам, существующим в нашем государстве, нахождение ребенка с родителями, которые не совершают преступления в его отношении,— все-таки лучше, чем любой детский дом».

Прокуратура «подрывает основы политики в защиту семьи и детства», считает председатель комиссии Мосгордумы по образованию Евгений Бунимович, который на момент рассмотрения дела в Никулинском суде занимал пост столичного уполномоченного по правам ребенка. Он также сообщил “Ъ”, что такая настойчивость прокуратуры может привести к «общественным протестам». Господин Бунимович добавил, что просил прокуратуру отозвать иски, но его не услышали. Подобных случаев с упоминанием Конвенции ООН в качестве мотива обвинения он не вспомнил, но сказал, что российские законы ей соответствуют. При этом экс-омбудсмен подчеркнул, что всегда «призывал родителей не брать маленьких детей» на любые массовые акции и даже рок-концерты.

Кира Дюрягина, Владимир Хейфец