«Единая Россия» взяла под управление севастопольское заксобрание

На первом заседании заксобрания Севастополя в субботу депутаты выбрали спикера и руководителей постоянных комитетов и комиссий. Главой городского парламента был избран сопредседатель севастопольского штаба ОНФ Владимир Немцев — его предшественница на этом посту Екатерина Алтабаева была делегирована в Совет федерации (СФ). Пост одного из вице-спикеров достался представителю КПРФ. Комитет по экономике отдали справороссам, комитет по делам образования молодежи и спорту — Партии пенсионеров, а представитель «Зеленых» стал главой комитета по земельным вопросам и градостроительству. По итогам первой сессии стало ясно, что первый год заксобрание проработает в усеченном составе, пока не состоятся перевыборы в округе, где победила госпожа Алтабаева. А, возможно, через год севастопольцам придется выбирать двух новых депутатов.

Результаты выборов, прошедших 8 сентября, на первом заседании заксобрания огласил председатель горизбиркома Сергей Даниленко. По его словам, из 24 избранных депутатов 17 не работали в первом созыве. Господин Даниленко сообщил, что «Единая Россия» набрала 38,5% (76,67% на выборах 2014 года). Представители партии власти победили в 7 из 8 одномандатных округов. Всего единороссы получили 15 депутатских мандатов. По три депутата по спискам провели КПРФ и ЛДПР, по одному — «Справедливая Россия» и Партия пенсионеров. В одном из округов победу одержал выдвинутый «Зелеными» Вячеслав Горелов.

Кто выиграл выборы 8 сентября. Коротко Читать далее

Первое заседание нового созыва заксобрания Севастополя вел, на правах старейшего депутата, лидер севастопольских коммунистов Василий Пархоменко. «Старейший по возрасту, надеюсь, и по мудрости тоже»,— пошутил господин Пархоменко, призвав парламентариев «терпеть» его и помогать до выборов главы парламента, которого и избрали первым вопросом. На этот пост был предложен единственный кандидат: председатель фракции единороссов Татьяна Лобач выдвинула Владимира Немцева, чья кандидатура была поддержана единогласно.

«Приложу все усилия, чтобы законодательное собрание стало единой командой с правительством для решения стоящих задач по развитию города»,— пообещал Владимир Немцев. Его тезис понравился присутствовавшему на заседании врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву. Глава города, в свою очередь, пообещал, что сделает «все зависящее от него», чтобы «конструктивное взаимодействие между двумя ветвями городской власти сохранилось»: продолжит присутствовать на заседаниях парламента и продолжит дальнейшую совместную работу профильных департаментов с соответствующими комиссиями заксобрания. Вместе с тем господин Развожаев надеется на конструктивную критику депутатов и дискуссию. Среди первоочередных вопросов, которые необходимо решить парламенту, он назвал утверждение генплана Севастополя и бюджета города на следующие три года. Господин Немцев с ним согласился и добавил, что планирует остаться сопредседателем севастопольского штаба ОНФ.

Напомним, в предыдущем созыве заксобрания у единороссов было 22 депутата. Однако большинство было лишь формальным, так как 13-14 голосов контролировал экс-спикер Алексей Чалый, конфликтовавший с предыдущими губернаторами Севастополя. Вторую часть депутатов-единороссов (и двух депутатов от ЛДПР) контролировали губернаторы Сергей Меняйло и Дмитрий Овсянников. В новом составе заксобрания Алексей Чалый будет контролировать лишь 4-5 единороссов и 1-2 депутатов из других партий. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в среду на партконференции севастопольской парторганизации сказал, что партия, по итогам выборов, «перезагрузилась», а ее фракция «представляет собой монолитный механизм».

Зампредседателя заксобрания Севастополя были избраны единоросс Татьяна Лобач и глава местного отделения КПРФ Василий Пархоменко. Комитет по экономике возглавил справоросс Евгений Дубовик, комитет по делам образования молодежи и спорту — Елена Глотова из Партии пенсионеров, а представителю «Зеленых» Вячеславу Горелову достался пост главы комитета земельным вопросом и градостроительству. Еще 4 комитета возглавили депутаты из фракции «Единая Россия»: за законодательную деятельность будет отвечать Сергей Колбин, за городское хозяйство Вячеслав Камзолов, за соцполитику Татьяна Щербакова, а за бюджет Сергей Лисейцев.

После избрания всех руководителей заксоборания депутаты провели второе заседание, на котором выбрали экс-спикера Екатерину Алтабаеву представителем парламента в СФ. Таким образом, через год вместе с выборами губернатора в Севастополе пройдут перевыборы в заксобрание в округе №2. Именно от него в городской парламент, набрав почти 43% голосов (больше любого из победителей в 8 округах) избралась госпожа Алтабаева. Секретарь севастопольских единороссов Дмитрий Саблин сказал “Ъ”, что решение о ее выдвижении в сенаторы было принято еще до выборов в заксобрание. «Это тактика предвыборной борьбы. Нам нужен был сильный кандидат на округе»,— пояснил он ее участие на выборах в одномандатном округе (если бы Екатерина Алтабаева шла только по списку, то единороссы могли бы заменить ее в заксобрании другим кандидатом без перевыборов).

Перевыборы также могут состояться в округе №3. На нем выдвиженец «Зеленых» и сторонник Алексея Чалого Вячеслав Горелов примерно на 850 голосов опередил руководителя общественной приемной Дмитрия Медведева в Севастополе Инну Гончарову (выдвигалась «Единой Россией»). Незадолго до выборов Севгорсуд снял с регистрации еще одного кандидата по этому округу Ольгу Дронову. Она обжаловала это решение в ВС РФ, и так как апелляция состоялась после выборов, решение суда первой инстанции до 8 сентября не вступило в силу. Госпожа Дронова приняла участие в выборах, набрав чуть больше 1,4 тыс. голосов и заняв третье место. 11 сентября ВС РФ отклонил ее жалобу. В избиркоме Севастополя “Ъ” пояснили, что в этой ситуации любой участник кампании на третьем округе может оспорить итоги выборов в суде. «На мой взгляд, это (участие Ольги Дроновой в выборах.— “Ъ”) на результаты повлияло,— сказала “Ъ” Инна Гончарова.— Но о перспективах судебного дела я буду консультироваться с юристами партии, и пока окончательного решения по данному вопросу у меня нет».

Также на втором заседании заксобрания сложил с себя полномочия депутат Евгений Зубарев, прошедший в парламент по списку «Единой России». Господин Саблин сказал “Ъ”, что его место в парламенте будет передано Евгению Мащенко (в прошлом составе заксоборания входил в группу депутатов Алексея Чалого). Кроме того, на втором заседании заксобрание внесло в первом чтении изменения в устав Севастополя, введя третью должность вице-спикера. Через месяц их утвердят во втором чтении. Депутат от ЛДПР Илья Журавлев сообщил “Ъ”, что на этот пост рассчитывает их фракция (в субботу должностей в заксобрании представители ЛДПР не получили).

Вадим Никифоров, Севастополь