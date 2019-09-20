Офшорные счета спрячутся в тумане

Британия сохранит в секрете счета состоятельных россиян. Москва и Лондон не будут обмениваться налоговой информацией в автоматическом режиме. Федеральная налоговая служба опубликовала проект приказа, исключающий из реестра обмена Великобританию и острова Мэн, Гернси и Джерси. В марте такие меры в отношении России приняла налогово-таможенная служба Соединенного Королевства. Что это значит для российских владельцев британских счетов? Выяснял Григорий Колганов.

$47 млрд хранят россияне в различных британских офшорных юрисдикциях. Еще около $10 млрд — непосредственно в банках Великобритании. Узнать, кому принадлежат эти деньги и каким путем получены, Москва могла в автоматическом режиме в рамках международного обмена финансовой информацией. Но теперь такого взаимодействия не будет, и российской налоговой службе придется действовать точечно. Это, вероятно, обеспечит спокойный сон многим нашим соотечественникам, уклоняющимся от фискальной нагрузки, полагает руководитель практики международного налогообложения «ФБК Legal» Дмитрий Парамонов: «Наши налоговые органы вынуждены будут работать только на основании прямых адресных запросов по конкретному налогоплательщику — с просьбой в налоговые органы Англии рассказать что-то о его счетах. В выигрыше, безусловно, состоятельные россияне, у которых есть счета в Англии и которые беспокоились, что о них станет известно в России. Чем меньше развитых государств, в которых приятно вести бизнес, обмениваясь информацией налоговой с Россией, тем для них лучше».

Москва и Лондон автоматически обменивались финансовой информацией, начиная с 2016 налогового года. Что же стало причиной разлада? Официально об этом не сообщается, но есть версия, что Россия попросту не выполнила свои обязательства, такой информацией поделился директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк: «Великобритания и еще много других стран в прошлом году информацию нам предоставили, а мы из-за того, что были не готовы, до сих пор за прошлый год многим странам информацию не отправили. И насколько я знаю, Великобритании не отправили тоже, поэтому сейчас получается обида за обиду».

Вопрос о причинах принципиальный, потому что, если заминка чисто техническая, то со следующего года страны могут возобновить автоматическое сотрудничество. И тогда россиянам-уклонистам расслабляться не стоит, говорит управляющий партнер юридического бюро «Водчиц и партнеры» Дмитрий Водчиц. Срок давности по таким нарушениям два года, а наказание весьма сурово, считает юрист: «Те, кто обрадовался сейчас, что акта обмена не будет, и можно не соблюдать российское валютное законодательство, получат большой привет в виде штрафов за валютные нарушения, которые ни много ни мало от 75% до 100% операций по счету равны. Еще один момент — за 2017 год Россия получила информацию из Англии, и у налоговой службы есть информация, у кого там счета открыты, поэтому она может просто точечные запросы направить по этим же лицам».

Кстати, по российским законам наши соотечественники по-прежнему обязаны сами сообщать в налоговую службу о своих счетах за рубежом и движении средств по ним. Но многие из тех, кто держит деньги в британских офшорах, решили игнорировать это требование. И не прогадали, отмечает бывший юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов, живущий в Лондоне. В столице Англии видят другую причину отказа от обмена налоговой информацией — политическую, а потому сотрудничество не возобновится ни через год, ни даже позже, уточняет Гололобов: «Обязательства есть, но многие решили на них наплевать, и выяснилось сейчас, что они были правы.

Британия не хотела бы России предоставлять такую информацию. Она, может, напрямую это не говорила, но из всех контекстов пресс-релизов было понятно, что это решение политическое.

Пока все могут успокоиться и расслабиться на какой-то промежуток времени: на пять, шесть, семь, а, может, больше лет».

Получается, в числе главных пострадавших — российская казна, причем дважды. Ведь британские офшоры популярны не только среди уклонистов от налогов, но и у отечественных коррупционеров, напомнил замгендиректора Transparency International Илья Шуманов. Если бы автоматический обмен финансовой информацией между Москвой и Лондоном был налажен, он позволил бы эффективно выявлять такую категорию нарушителей, считает Илья Шуманов: «Для коррупционеров высокого ранга Великобритания, как мы видим, является страховочной зоной, тихой гаванью. В принципе, если бы система заработала, можно было бы ожидать какого-то массового, при желании российских властей, количества расследований, которые могли бы привести к отставкам».

Счастье российских коррупционеров и уклонистов пока неполное: из $47 млрд у россиян в офшорах Соединенного Королевства $41 млрд находится на Британских Виргинских островах, которые пока не отказывались от автоматического обмена с Россией. Но долго ли финансовый сателлит будет отличаться от метрополии?

По подсчетам лондонской неправительственной организации Global Witness, за последние 10 лет россияне вывели через британские офшоры свыше $150 млрд.