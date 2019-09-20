На выходных в Ростовской области ожидается похолодание и дожди

В Ростовской области и Ростове температура воздуха днем будет держаться на уровне +17°C, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в субботу, 21 сентября, в регионе будет +16°C днем и +6°C ночью. Ожидаются небольшие дожди. Скорость ветра днем составит 5 м/с. В воскресение, 22 сентября, температура поднимется до +18°C днем и +13°C ночью. Будет облачно с пояснениями, дожди не прогнозируются. Скорость ветра днем поднимется до 9 м/c.

На следующей неделе сохранится прохладная погода с осадками.

Кристина Федичкина