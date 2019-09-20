Банки задумались об оценке клиентов по кредитным историям их родственников

Кредитные организации разработали модель оценки клиентов на основе кредитных историй их родственников, сообщил РБК со ссылкой на генерального директора бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» Олега Лагуткина. В проекте уже участвуют ВТБ, Тинькофф-банк и «Ренессанс Кредит», не планируют присоединяться Национальное бюро кредитных историй и Объединенное кредитное бюро.

Для того чтобы получить оценку, банк направляет запрос в БКИ, которое изучает ФИО, адрес проживания и регистрации, контактные телефоны, а также данные о поручителях и созаемщиках клиента. После этого система оценивает кредитное поведение родственников. Система содержит информацию о 60 млн россиян. Вероятность того, что в базе найдется информация хотя бы об одном родственнике клиента, равна 80%.

Оценка зависит от просрочек и объема задолженностей родственников. Она передается банкам, а те могут учесть ее при составлении кредитного рейтинга клиента.

В «Эквифаксе» отмечают, что система может посчитать родственниками бывших супругов, если у них осталась общая фамилия. Если же фамилии у супругов разные, система их может не обнаружить.

О том, как Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, читайте в публикации “Ъ”.