«КамАЗ» за естественный отбор

ООО «Агромир», обслуживающее автобусный маршрут №62 в Казани, может лишиться половины подвижного состава. Перевозчик проиграл суд лизинговой компании «КамАЗ», которой задолжал почти 8 млн руб. за технику, но подал апелляцию. В «Агромире» говорят, что не платят «КамАЗу» из принципа, поскольку не получили компенсации за автобус, сгоревший, как считает перевозчик, по вине производителя – подконтрольного «КамАЗу» ПАО «НефАЗ». Лизинговая компания предъявила новые претензии к «Агромиру» более чем на 5 млн руб.



Лизинговая компания «КамАЗ» обратилась в Арбитражный суд Татарстана с иском к казанскому перевозчику «Агромир» в размере 4,7 млн руб. основного долга и 471 тыс. руб. неустойки. Ответчик не выполнял лизинговые платежи с 25 мая по 25 июня 2019 года. На первое заседание по делу представители сторон не явились.

Ранее ЛК «КамАЗ» направила заявление в арбитраж для взыскания с ООО «Агромир» 6,1 млн руб. долга по лизинговым платежам за период с 25 февраля по 25 апреля 2019 года, 1,5 млн руб. неустойки, а также расторжения договора лизинга и изъятия у перевозчика 16 автобусов. Согласно материалам дела, стороны заключили договор лизинга 10 июля 2018 года и ЛК «КамАЗ» передала «Агромиру» 17 автобусов «НефАЗ», однако перевозчик просрочил выплаты. Суд удовлетворил требования ЛК «КамАЗ». «Агромир» обжалует решение в суде апелляционной инстанции.

ООО «Агромир» занимается автобусными перевозками по маршруту №62 в Казани. Подвижной состав компании формируют 30 автобусов. Убыток «Агромира» по итогам шесть месяцев 2019 года, по данным самого перевозчика, превышает 12 млн руб.

Гендиректор ООО «Агромир» Владимир Капитонов заявил “Ъ”, что, если «Нефазы» придется вернуть, это никак не отразится на работе компании, а перевозки по маршруту №62 обеспечат оставшиеся 14 автобусов. Господин Капитонов считает несправедливым, что ЛК «КамАЗ» начислило лизинговые платежи на автобус, сгоревший еще в декабре прошлого года. «Я могу заплатить хоть завтра, но дело в принципе»,— заявил “Ъ” господин Капитонов. Он отмечает, что «Агромир» до сих пор не получило страховое возмещение в 8 млн руб., поскольку официальный дилер «КамАЗа» «Автодормоторс», обсуживавший автобус перед тем, как он сгорел, не предоставила страховой компании акт выполненных работ по замене детали.

Речь идет о пожаре в гараже другого казанского перевозчика ООО «Байлык №3», в котором находился автобус «НефАЗ», сданный ЛК «КамАЗ» в лизинг «Агромиру». По факту пожара возбудили уголовное дело, а экспертиза, инициированная следствием, установила, что огонь возник из-за неисправностей в электропроводке автобуса, вызвавших короткое замыкание.

ООО «Байлык №3 потребовало у лизинговой компании «КамАЗ» и ПАО «НефАЗ» (оба предприятия подконтрольны ПАО «КамАЗ») 22,9 млн руб. компенсации ущерба от пожара, а «Агромир» просит суд взыскать с компаний 9,7 млн руб. за сгоревший автобус и другую технику, находившуюся в гараже. По словам господина Капитонова, он готовит еще один иск в ПАО «НефАЗ». «Агромир» намерен взыскать с завода 8 млн руб. упущенной выгоды за простой автобусов из-за брака, допущенного на производстве.

В компании «КамАЗ» утверждают, что за несколько лет эксплуатации более 2 тыс. подобных автобусов не зафиксировано ни одного случая возгорания по причине конструкторских или производственных недостатков. Экспертиза, инициированная ЛК «КамАЗ», установила, что ООО «Агромир» нарушило правила пожарной безопасности. Ранее представлявший интересы ЛК «КамАЗ» в споре с «Байлык №3» Евгений Потапов заявил, что причиной пожара стало возгорание внутри бытовки, находившейся в гараже. В ООО «Байлык №3» и ООО «Агромир» усомнились в результатах этой экспертизы.

Александр Шакиров