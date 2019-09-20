Никита Михалков зарегистрировался как индивидуальный предприниматель

Режиссер Никита Михалков зарегистрировался в Москве как индивидуальный предприниматель в сфере дополнительного образования для детей и взрослых, свидетельствует информация, опубликованная в базе «СПАРК-Интерфакс». В списке видов деятельности режиссера также указаны издание книг и СМИ, производство фильмов, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

ИП было зарегистрировано 18 сентября межрайонной инспекцией ФНС №46 по Москве. В 1999 году господин Михалков уже был зарегистрирован как ИП, но в 2005 году он не прошел перерегистрацию.

В базе данных указано, что режиссер является совладельцем более десяти компаний. Так, например, ему принадлежит 73,3% кинокомпании «Тритэ», 100% компании «Бесогон», 50% сети кафе «Едим как дома» и 20% анимационной студии «Меркатор анимэйшн».