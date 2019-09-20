ФАС утвердила индексацию тарифов в плацкарте и общих вагонах на 3,5% в 2020 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила решение об индексации тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 3,5% в 2020 году, сообщил ТАСС представитель службы. При этом решения по дерегулированию таких перевозок в отдельных направлениях пока отложены, ведутся консультации с РЖД.

«Правлением ФАС утверждена индексация тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования РЖД, ФПК ("Федеральная пассажирская компания"), "Пассажирской компании Сахалин" и "Гранд Экспресса" на 2020 год в размере 3,5%. Решение будет способствовать заблаговременной продаже билетов с нового года»,— сказал собеседник агентства.

Ранее ФАС предложила отменить субсидирование перевозок в плацкартных вагонах, а взамен выделить несколько «социально значимых» направлений, на которые будут направляться госсубсидии в размере 8,5 млрд руб. в год. В РЖД эту инициативу поддержали.

О перспективах предложенной реформы — в материале “Ъ” «Как плацкарта ляжет».