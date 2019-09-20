Налогоотменяемая база

С 2020 года в Перми планируется досрочно отменить налог на вмененный доход. В связи с этим городской бюджет получит от краевого дотацию в 1,3 млрд руб. Профильный комитет гордумы уже поддержал это решение. Отдельные депутаты считают, что бизнес столкнется со сложностями без годового переходного периода.



Комитет Пермской городской думы по бюджету и налогам рассмотрел вопрос о досрочной отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. По данным начальника департамента финансов администрации Перми Веры Титяпкиной, при досрочной отмене ЕНВД муниципалитет получит из краевого бюджета дотацию, компенсирующую недополучение средств, в сумме 1,3 млрд руб. за два года.

Напомним, на федеральном уровне принято решение об отмене данного налога к 2021 году. Предполагается, что предприниматели-плательщики ЕНВД смогут перейти на патентную или упрощенную систему налогообложения. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Прикамья о компенсации выпадающих доходов для муниципалитетов, согласившихся отменить ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. Муниципалитеты края уже начали досрочно отменять налог.

Как добавила Вера Титяпкина, досрочная отмена позволит более тщательно рассчитать последующее межбюджетное регулирование.

Депутат Надежда Агишева, не являющаяся членом бюджетного комитета, сообщила, что в адрес главы города и председателя гордумы поступило обращение с 2 тыс. подписей о негативных последствиях отмены ЕНВД. По словам замглавы администрации Виктора Агеева, письмо подписали 1259 человек. «Это не предприниматели. Анализ показал, что только 120 подписей соотносятся с ними, а остальные — это физлица. И это письмо, в котором вопросов не стояло. Ответить на него проблематично, оно анонимное. Полагаю, общественная дискуссия является ответом на него»,— пояснил господин Агеев.

Депутат Александр Буторин спросил, на какие цели будет использоваться дотация. «Мы сможем направить средства на исполнение президентских указов по расселению ветхого и аварийного жилья, повышение зарплат работникам культуры и допобразования, выплаты многодетным семьям»,— ответила Вера Титяпкина. На что Александр Буторин поинтересовался, будут ли деньги направляться на поддержку бизнеса. Положительный ответ дал Виктор Агеев, напомнив о компенсациях владельцам НТО. Другие два направления поддержки он не раскрыл.

Против законопроекта выступил Геннадий Сторожев. «Чтобы так радикально перестроить систему для 17 тыс. плательщиков ЕНВД, необходимо дать время для налаживания бухучета. Это слишком резкое потрясение. Я против досрочной отмены ЕНВД»,— пояснил депутат. Его поддержала Надежда Агишева. «То, что средства пойдут на решение озвученных задач, разжигает вражду между социальными группами. При переходе на бухучет нужно собирать документы для налогового вычета, а если отменять ЕНВД с 1 января 2020 года, то у многих предпринимателей их просто за 2019 год не будет, так как нужный учет не велся. Нужен переходный период в один год»,— заявила депутат.

Досрочную отмену ЕНВД поддержал Дмитрий Малютин: «Мы двигаемся к тому, чтобы предприниматели платили понятные налоги. Привязка налога к их обороту — решение правильное. Вопрос уже глубоко проработан на совете думы, который выразил отношение о поддержке досрочной отмены. Поэтому я предлагаю поддержать».

При кворуме в шесть членов комитета за досрочную отмену ЕНВД проголосовали пять депутатов, один высказался против.

Юлия Сырова