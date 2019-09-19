Продлено банкротство спиртзавода «Орловская крепость»

Арбитражный суд Орловской области продлил конкурсное производство в ООО «Мценский спиртоводочный комбинат "Орловская крепость", сообщается в картотеке арбитража. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство конкурсного управляющего компании Дмитрия Кулаева. Финальная стадия банкротства продлена на два месяца, до 16 ноября. Ранее конкурсное производство уже продлевалось.

«Необходимо провести мероприятия, направленные на распределение денежных средств согласно реестру требований кредиторов, взыскание дебиторской задолженности, привлечение контролирующих лиц должника, к субсидиарной ответственности»,— поясняется в определении суда.

Имущественный комплекс спиртзавода в августе 2017 года уже выкупил с торгов московский индивидуальный предприниматель и адвокат Олег Губинский. Он сообщал “Ъ-Черноземье”, что рассчитывает возобновить работу предприятия и собирается получить новую лицензию на выпуск спиртного. Чтобы загрузить существующие мощности в 3 млн дал в год, на части оборудования планируется выпускать безалкогольную продукцию.

Подробнее о банкротстве и планах восстановления предприятия читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Водку разбавляют минералкой».

Сергей Калашников