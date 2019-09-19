В России выросло число аварий с участием мотоциклистов

За 6 месяцев 2019 года выявлен 7,6-процентный прирост числа аварий, произошедших по вине мотоциклистов. Каждый пятый байкер был за рулем в пьяном виде. Об этом говорится в отчете научного центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России (есть в распоряжении «Ъ»). Всего совершено 1,9 тыс. таких ДТП.

В НЦ БДД также фиксируют рост числа аварий по вине водителей мопедов и приравненных к ним транспортных средства (+3,3%, 865 аварии). Больше всего таких происшествий произошло в Краснодарском крае, Нижегородской, Ростовской, Владимирской, Московской областях.

В научном центре также представили данные об аварийности с участием автомобилей каршэринга. Всего зафиксировано 191 таких ДТП, в котором погибло 11 и ранен 261 человек. 63,3% таких происшествий произошло по вине водителей каршеринговых автомобилей.

Ранее Госавтоинспекция предложила повысить минимальный возраст допуска к мотоциклетным правам с 18 до 20 лет.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Начинающим автомобилистам добавят категорий».