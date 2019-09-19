Первый снег приметил выходные

22 сентября в Москве выпадет мокрый снег. Вместе с ним в столицу придет шквалистый ветер до 22 м/с. Температура воздуха опустится до +8 градусов — это примерно на пять градусов ниже, чем обычно в это время года.

Но погода немного улучшится 23 сентября, говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: «20 сентября температура опустится до +5...0 градусов, 21 сентября будет то же самое — заморозки и до -2 градусов, днем будет около +10. Но 22 сентября в связи с тем, что с северо-запада перемещается очень энергичный циклон, пройдет интенсивный поток холодного арктического воздуха, температура понизится. Причем если ночью будут те же +5…0 градусов, то днем максимальное значение составит +5…+7 градусов. Фронтальные разделы циклона, которые сопряжены с областью низкого давления, пройдут через Москву, в результате чего будут осадки в виде дождя и мокрого снега. Тем не менее временного снежного покрова не будет. Но и это не самое главное. Прогнозируется сильный порывистый ветер от 17 до 22 м/с, к северу от Москвы скорость будет даже больше — до 25 м/с. Это, конечно, комплекс совершенно неблагоприятных условий.

Низкая температура, очень большая влажность, осадки в виде дождя, мокрого снега и порывистый ветер будут создавать ощущение, что на дворе третья декада не сентября, а ноября».

Из-за погодных условий усложнится и ситуация на дорогах — на асфальте может образоваться лед. Кроме того, часть дорог перекроют из-за фестиваля «Круг света», говорит генеральный директор навигационного сервиса «СитиГИД-Москва» Александр Баранов: «Перекроют фактически все Садовое кольцо, при его пересечении также возникнут сложности из-за того, что там, где светофоры, будет, скорее всего, либо закрыто, либо будут пускать очень ограниченно. В любом случае образуются огромные пробки. 22 сентября нас ждет другое мероприятие — “Московский марафон” — в связи с ним будут перекрывать практически все набережные и центр города по Садовому и Бульварному кольцу. 22 сентября с утра и по крайней мере до обеда будут большие сложности на дорогах: нельзя будет проехать по ТТК возле “Москва-Сити” и Кутузовского проспекта, из-за того, что будут проблемы со съездами. Но где-то в обед все закончится, и часов в 15 уже начнут пускать».

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Кроме того, 21 и 22 сентября на ремонт закроют участок Филевской линии метро — от «Киевской» до «Кунцевской». Для пассажиров власти запустят компенсационные автобусы.

Юлия Грицай