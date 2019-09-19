«Воронежкомплект» запустил машинно-технологическую станцию в Воронежской области за 100 млн рублей

Вчера в в селе Лещаное Воробьевского района Воронежской области открылась машинно-технологическая станция «Воробьевская». Об этом сообщает пресс-служба правительства Воронежской области. Местное ООО «Воронежкомплект» провело на выкупленном им предприятии реконструкцию, уже вложив в объект 70 млн руб. из запланированных 100 млн руб. На эти средства были построены новые помещения под сервисный центр, торговый зал, механическое производство нестандартизированного оборудования и металлоконструкций. Проект планируется завершить к весне 2020 года, возведя еще один новый корпус площадью 1,8 тыс. кв. м.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Воронежкомплект» зарегистрировано в 1999 году. Совладельцы в равных долях – Александр Ермашов и Светлана Лунина. Гендиректор – Олег Ушаков. По собственным данным, предприятие владеет производственными площадями с грузоподъемным и сварочным оборудованием, а также оборудованием для механобработки металла и складами. Здесь занимаются ремонтом тракторов «Кировец», Т-150, БТЗ и ПТЗ, а также изготавливают контейнеры для сбора ТКО в сельских поселениях, сварные металлоконструкции для строительства, а также выполняют работы по демонтажу, ремонту и монтажу глубинных скважинных насосов и водоподъемных установок. Выручка за 2018 год составила 4,8 млрд руб., чистая прибыль – 5,7 млн руб.

Мария Старикова