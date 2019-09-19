ФАС России признала администрацию Сызрани и ООО «Энергетик» виновными по делу о МУП «ЖЭС»

ФАС России признала администрацию Сызрани и ООО «Энергетик» виновными в нарушении закона о конкуренции, сообщают источники "Ъ-Волга". О том, какое наказание получили мэрия и компания, не сообщается.

Летом прошлого года ПАО «Т Плюс» обратилось в суд с иском о несостоятельности МУП «ЖЭС», единой теплоснабжающей организации Сызрани (ЕТО). Задолженность муниципального предприятия перед компанией на тот момент составляла более 700 млн руб. Сначала на предприятии стартовала процедура наблюдения, затем — внешнее управление. Тем же летом администрация Сызрани лишила ЖЭС статуса единого поставщика тепла и присвоила его «Энергетику», нарушив при этом порядок выбора ЕТО. ФАС России потребовала провести новый конкурс. Но мэрия проигнорировала это, после чего ведомство возбудило дело. Ранее комиссия ФАС вынесла заключение, в котором сделала вывод о наличии сговора между администрацией и «Энергетиком».

Георгий Портнов