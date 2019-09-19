Mini расширяется компактвэном

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие британский автопроизводитель готовит для рынка.

Как учит нас современный маркетинг, одной из составляющих успешных продаж является постоянное и планомерное расширение ассортимента предлагаемой продукции. Если взглянуть на модельные ряды большинства автомобильных компаний, то можно убедиться в правильности данного утверждения. Вот, BMW, например. Каких-нибудь два десятка лет назад компания предлагала на рынок модели, пересчитать которые хватило бы пальцев одной руки. А сегодня у марки одних только кроссоверов больше чем полдюжины.

То же самое происходило с Mini. Началось все с трехдверки, потом появился Clubman, родстер, кроссовер, пятидверка. А дальше что? Бренд выпускает так называемые нишевые автомобили, и потому сложно себе представить, что появится седан представительского класса Mini или пикап. Поэтому, если верить британскому изданию Autocar, модельный ряд расширится за счет компактвэна, который якобы появится в 2022 году. Называться он будет Traveller, а выпуск модели наладят на заводе в Нидерландах. Привод — как традиционный ДВС, так и гибрид, а также полностью электрическая модель.

Любопытно, что многие автомобильные марки за последние годы отказались от выпуска минивэнов, потому что такой тип кузова все меньше и меньше популярен у покупателей. Все предпочитают кроссоверы, у которых вместимость, как у вэна, но при этом высокий клиренс и вид скорее мужественный, нежели «колхозный». Но что делать, если выбирать не из чего? Впрочем, если верить все тому же Autocar, марка запланировала и другие новинки. Должен появиться кроссовер, покрупнее, чем нынешний Countryman. И не за горами презентация новой трехдверки, которая, наоборот, должна стать чуть меньше, чем текущая модель.

Есть и еще одна важная новость от Mini. Несмотря на маниакальное увлечение электромобилями, марка в ближайшие пять-десять лет не собирается отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Хотя в дальнейшем полный переход моделей марки на электротягу в руководстве Mini не исключили.