12 сентября, четверг
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Главой Всеволожска избран коммунист Владимир Богдевич

По итогам первого заседания совета депутатов города Всеволожска его новым главой избран 65-летний Владимир Богдевич, баллотировавшийся от КПРФ. Вторым представителем в районный совет стал местный предприниматель Рубик Сукиасян. Об этом сообщает портал «47news».

Отметим, что большинство мандатов в совете депутатов Всеволожска принадлежит представителям «Единой России» — 13 из 20. Еще трое избраны от КПРФ, четверо являются самовыдвиженцами.

Ранее мэром Всеволожска являлась Ангелина Плыгун, которая проиграла выборы 8 сентября.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя