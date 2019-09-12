Главой Всеволожска избран коммунист Владимир Богдевич

12 сентября, четверг
По итогам первого заседания совета депутатов города Всеволожска его новым главой избран 65-летний Владимир Богдевич, баллотировавшийся от КПРФ. Вторым представителем в районный совет стал местный предприниматель Рубик Сукиасян. Об этом сообщает портал «47news».
Отметим, что большинство мандатов в совете депутатов Всеволожска принадлежит представителям «Единой России» — 13 из 20. Еще трое избраны от КПРФ, четверо являются самовыдвиженцами.
Ранее мэром Всеволожска являлась Ангелина Плыгун, которая проиграла выборы 8 сентября.