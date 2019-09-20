Дирижирование концерном

19 сентября президент России Владимир Путин в Ижевске принял участие во II Всероссийском форуме оружейников, а также провел заседание военно-промышленной комиссии, на котором нехорошо отзывался о процессе импортозамещения в военно-промышленном комплексе. А специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников обратил внимание на непадающего двуногого робота и сутулящихся людей.
Прилетев в Ижевск, Владимир Путин заехал на II Всероссийский форум оружейников, очень кстати работающий здесь, произнес короткую и не самую пламенную речь в своей жизни (но не в жизни форума оружейников) и приехал в юношеский технопарк «Калашников».
Здесь его не так уж долго ждали учащиеся «Академии "Калашников"» (много чего в Ижевске называется теперь фамилией Калашникова, может быть, даже все). И им ни на секунду не давали остаться один на один с их мыслями о том, что вот-вот с ними будет.
В одном классе я увидел странную конструкцию.
Он был слишком похож на этих жалких марионеток из культового детского фильма про Буратино. Похоже, робота страховали, чтобы он не упал.
— Это демонстратор технологии динамической стабилизации, перемещающийся шагом,— доходчиво пояснил мне разработчик Игорь Рядчиков.— Осуществляем поисковые исследования в поисках новых движителей.
Взгляд-то мой на него нельзя было не заметить, и Игорь Рядчиков продолжил:
— На самом деле мы одна из трех компаний в мире, которая умеет ходить двумя ногами по неровной поверхности!
— И хотите показать ваши навыки президенту? — аккуратно спросил я.
— Не будем…— с сожалением произнес Игорь Рядчиков.— Говорят, наш робот шумно работает. Будем просто стоять с умным видом.
Но через пару минут его попросили показать робота в движении учащимся «Академии "Калашников"», и вот он уже рассказывал им:
— Кроме нас, то есть КБ в концерне «Калашников», такого же уровня есть только робот Dynamics и робот Cassie. Сейчас покажем!
Разработчики руками тащили весь каркас, стараясь быть синхронными с шагами робота.
— Вот какого забавного эффекта мы добились очень простым способом! — констатировал разработчик, когда шум, гул и свист наконец утихли.
— А зачем это? — вдруг задал самый резонный в этот момент вопрос один из учащихся.
— А нам по фану,— объяснил разработчик.
Молодые люди все-таки снимали, кажется, господина Рядчикова, и он великодушно продолжил:
— Вы знаете, почему застряли наши танки в Праге в 1968 году?
Учащиеся, по-моему, не знали, что они там были в таком году.
— Танк идет по улице,— так же великодушно продолжил Игорь Рядчиков,— а чехословацкие граждане раскидывают перед ним и после железные миски. Он встает: а вдруг это мины? Так танки были побеждены! А если бы впереди танка шел наш робот?
Да, страшно даже представить, чем могло бы закончиться.
Я вышел из этого класса и перешел в другой. Здесь детьми занималась Ирина Шереметьева из концерна «Калашников».
— Опустите голову, ссутультесь и скажите: «Я очень уверен в себе!» Не очень уверены?
Подростки и так, по-моему, были не очень уверены в себе, а теперь растеряли и былые остатки этой уверенности. Они стояли, бедные, ссутулившиеся, и обреченно повторяли: «Я очень уверен в себе…»
— А теперь,— скомандовала Ирина Шереметьева,— найдите точку между глаз, смотрите туда, расправьте плечи и скажите: «Я уверен в себе!».
— И когда человек нервничает, он все время что-то делает со своими руками,— продолжала госпожа Шереметьева.— Потому что в нем вырабатывается адреналин! Надо дать адреналину выйти! Представьте, что вы боксеры, выходящие на ринг! Боксируйте!
Подростки оживились, начали боксировать, как они себе это представляли.
— Выходит адреналин? — беспокоилась Ирина Шереметьева.— Вот так и надо!
— А успешные спикеры что делают? — продолжала Ирина Шереметьева.— Выходят на сцену и начинают бегать по ней! Стив Джобс, например… Тоже выпускают адреналин! Помните об этом! Обо всем этом и многом другом мы еще поговорим на наших занятиях!
Впрочем, учащиеся, кажется, были не из пугливых.
Между тем Ирина Шереметьева на секунду выпорхнула из класса и вернулась еще даже более обнадеженной, чем виделась до этого:
— Все ближе и ближе минуты блаженства! — проворковала она.
И эти минуты наступили даже раньше, чем я предполагал. Для Владимира Путина и в самом деле не запустили двуногих роботов. Один учащийся рассказал ему, как сделал электросамокат, другой, очень маленький,— как разработал программу «Ижевск-гид. Онлайн».
Один из них рассказал президенту, что у него тоже был робот «где-то там…», и мальчик показал на стол за спинами журналистов.
— Убежал? — сочувственно спросил господин Путин.
Остается сказать, что Игорю Рядчикову и правда удалось отмолчаться. Насчет умного вида — промолчу я.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
На втором этаже Владимир Путин провел заседание военно-промышленной комиссии. Оно, как всегда, было наглухо закрытым. Участникам форума оружейников президент в День оружейника говорил о праздничных вещах:
— Отмечу, что в 2018 году оборонзаказ по поставкам новых образцов вооружения и техники был выполнен на 98,2%, и предварительные итоги текущего года подтверждают, что переоснащение армии и флота проходит в плановом порядке… Так, объем размещенных средств на сегодняшний день составил уже 94%, это даже выше, чем в прошлом году, а значит, организации ВПК смогли своевременно приступить к выполнению заданий. На середину сентября в войска поставлено более 2300 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, темп поставок новых образцов вырос на 6,7%. И такой уровень четкости, собранности, высокой исполнительской дисциплины нам нужно обязательно сохранить и укрепить!
В начале заседания военно-промышленной комиссии его тон изменился. Господин Путин говорил, что медленно (видимо, даже преступно медленно) идет процесс импортозамещения в производстве военной техники, и собирался этому посвятить большую часть заседания. Судя по всему, и посвятил.
Совещание между тем продолжалось уже долго. Я даже начал понимать казавшиеся мне накануне, на заседании наблюдательного совета АСИ (см. “Ъ” от 19 сентября), даже вызывающими на первый взгляд действия спецпредставителя президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, который, как только Владимир Путин сел за стол, демонстративно, казалось, включил на мобильном телефоне огромный секундомер и начал методично отсчитывать секунды и минуты, проведенные с Владимиром Путиным. Здесь надо было отсчитывать часы.
Я увидел находящегося также в режиме ожидания главу Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.
— Маетесь, ждете? — спросил я его.
— Жду, а не маюсь,— ответил он, зная уже, что ему обещано тут мимолетное свидание с главой государства.
При этом Михаил Шмаков вдруг начал хвалить концерн «Калашников». По его словам, он не был тут лет 12, и вот теперь опять был. И вот у него ни одного вопроса к работодателям. Это, по-моему, поражало самого Михаила Шмакова.
— Я был, вы знаете (я не знал, ну окей.— А. К.), на многих передовых западных предприятиях. Так здесь все гораздо лучше организовано!.. И рабочие места, и процессы, и все…
Откуда-то неожиданно раздались три длинных паровозных гудка. Здесь это должно было, видимо, означать, что производственное совещание закончилось.
Хотя логичнее, конечно, прозвучали бы три автоматные очереди.
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