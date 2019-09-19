Земля вращается вокруг своей АСИ Как Владимир Путин наблюдал за стратегической инициативой

18 сентября президент России Владимир Путин встретился с членами наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) и поделился с ними тем, что произвело на него самое сильное впечатление в деле развития новейших технологий. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников констатирует, что надвинувшаяся эпоха цифровых технологий, которой президент был увлечен, казалось, еще совсем недавно, уже в прошлом. Теперь его поглощает взаимодействие с искусственным интеллектом.

Заседание наблюдательного совета АСИ готовили в недавно отремонтированном здании Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Только что здесь открыли «Точку кипения. Коммуна», а теперь развернули и выставку, которая просто обязана была продемонстрировать, что АСИ живет богатой внутренней и внешней жизнью.

Так, бросался в глаза макет Новгородской технологической школы. Кроме макета, пока что ничего нет (может, поэтому и бросался в глаза именно макет), но строительство может начаться уже в октябре этого года.

— На месте школы сейчас затапливаемый пустырь с камышом,— рассказал мне губернатор Новгородской области Андрей Никитин.— Алкоголики ходят сюда пить…

Ну и не воду, видимо, с пустыря, хоть и затапливаемого.

И наверное, подумал я, ходят не круглый все-таки год, так как пустырь все-таки совершенно затапливаемый. Между тем место даже на макете казалось живописным (нет, не зря ходят). При этом проект выглядел каким-то низеньким, и я поделился этим сомнением с Андреем Никитиным.

— Да,— согласился он,— невысокая школа будет. Это связано с тем, что с пустыря открывается вид на Зверин монастырь, а это проект, охраняемый ЮНЕСКО, и его нельзя перекрыть нашей школой.

Да, подумал я, новгородские алкоголики — люди все-таки особо взыскательного вкуса и архитектурной чувствительности: подумали даже про то, чтобы было на что посмотреть в процессе пьянства.

Между тем амбиции губернатора большие: в школу на полгода-год будут приезжать люди, желающие повысить свою квалификацию до невероятного уровня по самым востребованным в современном мире специальностям.

— Все озабочены облачными технологиями,— рассказывал губернатор,— но это же прошлый век! Сейчас речь идет о туманных технологиях!..

С этим не стоило спорить.

— Да,— вздохнул губернатор,— это то, что останется здесь после меня…

Это была в его исполнении первая, по-моему, туманная технология.

Я уж подумал, что Андрей Никитин куда-то собрался, но он разубедил меня: нет, наоборот, не так давно наконец-то почувствовал, что приехал, куда надо было.

На соседнем стенде представляли экзоскелеты. Человек в каске «Норникель» ходил по выставке со сложным сооружением за плечами, состоящим в основном из металлических стержней, доходящих до самых ступней. Сооружение позволяло повесить ему на грудь веревку, на которой он в образовательных целях крепил некую тяжкую ношу и демонстрировал, что она не тянет. Он напоминал всем своим видом, конечно, ростовую куклу у магазина хозтоваров, но зато все телекамеры на выставке были, разумеется, его.

— Есть не только веревка! — попробовал он заинтересовать и меня тоже.— Есть третья рука!

Успех его в этом случае был неочевиден.

Нашла себе здесь место и школа №21, где директором работает Светлана Инфимовская. Ее сотрудники рассказывали, что на выставке ими представлен прежде всего «командный семинар в условиях высокой неопределенности» и что учащиеся охраняют сектор Галактики от нападения извне, а это требует особого уровня взаимодействия, которого на семинаре еще предстоит достичь.

Мне становилось ясно, что пока этого не произошло, сектор Галактики, в котором мы сейчас находимся, все-таки еще под угрозой. Оставалось надеяться только на ФСО.

Гендиректор фирмы «Спутникс» Владислав Иваненко продемонстрировал мне между тем действительно интересный предмет — микроспутник, изготовленный руками учеников школы «Сириус». Спутник был размером с небольшой кирпич с ручкой. Я мысленно посмеялся над собой насчет ручки: наверняка это ведь на самом деле был как минимум какой-то высокотехнологичный навигационный прибор. Каково же было мое удивление, когда Владислав Иваненко вдруг подтвердил мою нелепую догадку: именно ручку приделали, чтобы космонавту было удобно плавно вытолкнуть ее в невесомость. И добавил, что две таких штуки с ручками уже летают в космосе для учета заряженных частиц. Неужели больше нечем их там, в космосе, учесть, сомневался я, но, видя энтузиазм и даже огонь в глазах Владислава Иваненко, лишний раз уточнять ничего не стал. Да, похоже, что и нечем.

И много еще экспонатов было на выставке, но обо всех разве расскажешь… А главное, ни в коем случае не надо, а то так вот не заметишь и, не дай бог, делу повредишь, великому делу продвижения новых проектов в рамках Национальной технологической инициативы.

Остается сказать, что все тут выглядело и правда крайне технологично и не оставляло сомнений в том, что мы — да, в центре новых технологий, и даже в самом его центре. Каждому журналисту, например, на бедже был присвоен индивидуальный QR-код. Впрочем, когда я, например, расшифровал свой с помощью мобильного телефона, то был, признаться, обескуражен: я был зашифрован на этом мероприятии как «плинтус МДФ Amer Floors, дуб». Фотокорреспонденту “Ъ” Дмитрию Азарову повезло, тешу себя мыслью, еще меньше: он оказался «рычагом передним правым».

Владимир Путин, войдя в помещение, прежде всего подарил букет цветов гендиректору АСИ Светлане Чупшевой — по причине того, что у нее накануне был день рождения (а вот глава Сбербанка Герман Греф свой букет странно что припрятал, причем донес его до заседания наблюдательного совета АСИ — и там и припрятал. Но совет же довольно-таки наблюдательный: все и заметили).

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лучше других понимает, что стартапы любят тишину (справа — именинница Светлана Чупшева) Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На первом этаже президенту показали центр квантовой информации, организованный сотрудниками МИСиС в рамках Национальной технологической инициативы.

Сотрудники института долго и даже с простительным упоением рассказывали президенту, что их устройства шифруют информацию как классические шифраторы, но только со стороны ее не расшифровать. Президенту, кажется, стало вдруг интересно.

Но окончательной ясности насчет происходящего по итогам осмотра у меня, например, не возникло.

И я даже вздохнул с облегчением, когда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на выходе из центра негромко спросил у помощника президента Андрея Белоусова:

— А откуда вообще берутся эти кванты, интересно?

Андрей Белоусов помедлил, подыскивая ответ, и наконец дал его, исчерпывающий:

— Да ведь ниоткуда.

Потом он решил все-таки, видимо, стать более понятным:

— Они существуют со дня сотворения мира.

Андрей Белоусов намерен был блеснуть парадоксальностью.

На одном из стендов спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий (Н.) Песков рассказывал Владимиру Путину, как велика роль искусственного интеллекта в процессе принятия человеком ежедневных решений, только он об этом либо не догадывается, либо не хочет признавать. Так, ученые в рамках реализации Технологической инициативы даже провели исследования, в ходе которых искусственный интеллект подсказывал человеку решения, и по результатам опроса людей выяснилось, что только 11% воспользовались этими рекомендациями. Но дотошные ученые выяснили, что на самом деле процент подсказок, которыми исследуемые воспользовались, доходил от 32% до 66%.

— Человеку некомфортно признавать, что его действиями руководит искусственный интеллект,— пожал плечами Дмитрий Песков.

Было очевидно, что люди с их патологической некомфортностью не вдохновляют Дмитрия Пескова. В отличие от искусственного интеллекта, конечно.

Президент осмотрел и макет Новгородской технологической школы. Пока ему рассказывали, как хороша она будет, он успел спросить, что сейчас там находится.

— Знаковое место,— кивнул докладчик, и. о. ректора Новгородского университета Юрий Боровиков.— Между Звериным и Антониевым монастырем. Самый центр!

Оказывается, новгородские алкоголики выбрали еще и, как сейчас было признано, знаковое место. Больше того, не они ли и сделали его таким?

На соседнем стенде заместитель гендиректора АСИ Ольга Захарова рассказала Владимиру Путину, как реализуется инициатива «Долголетие». Она продемонстрировала теги, которые выбирают люди, когда в соцсетях и поисковых системах хотят наткнуться на эту тему. Оказалось, что с темой «Долголетие» люди связывают прежде всего понятия «работа», «скандинавская ходьба» и «скидки для пенсионеров».

— У людей старшего возраста,— рассказала Ольга Захарова,— мы наблюдаем такое понятие, как «когнитивный возраст».

То есть, как я понял, несмотря на свои годы, эти люди в отличие от молодых способны принимать более системные решения и конструктивно переваривать больший объем информации.

Возможно, Ольга Захарова хотела, чтобы этот рассказ понравился Владимиру Путину. Возможно, он и понравился.

Про технологические проекты «Новый бизнес» президенту рассказывал не кто иной, как Артем Аветисян, директор именно этого направления.

— Это действительно Артем Аветисян? — спросил я у Андрея Белоусова.

Мне казалось, может быть, странным, что сейчас именно про новый бизнес Владимиру Путину рассказывает человек, который интересным способом принимал участие в дележе старого (в результате господин Калви до сих пор под домашним арестом, и слава богу, что не в камере).

— Да, он,— кивнул Андрей Белоусов.— Что, не ожидали?

Нет, не ожидал.

Наконец президенту продемонстрировали «Анализ профиля бедности в регионе». Президента убеждали, что уровень скрытой бедности в российских регионах огромен и на самом деле, по результатам аналитики специалистов, связанных с Национальной технологической инициативой, доходит до 39%.

А он и не спорил.

В конце концов Владимир Путин дошел до зала, где его ждали несколько лидеров особенно технологичных проектов. Ему предстояла встреча с ними.

И первым после президента на ней высказался как раз Владислав Иваненко, который помогает учащимся «Сириуса» делать спутники с ручкой:

— Мы частная космическая компания, которая занимается разработкой приборов малых аппаратов, их управлением и созданием. Мы единственный российский стартап, который может похвастаться пятью аппаратами на орбите. На следующий год запланированы запуски еще шести спутников, в том числе «Сириус-ДЗЗ» для фотографирования Земли, и три спутника в интересах иностранных заказчиков, это будет для Туниса, Японии и Саудовской Аравии.

— А вы их нашли или они вас нашли? — жадно интересовался президент насчет учащихся «Сириуса». Как вы состыковались-то с ними?

— Обычно нас находят, как-то так получается,— пожимал плечами господин Иваненко.

Он был по всем признакам человеком прямого действия, ибо вскоре уже говорил Владимиру Путину:

— Необходимо как-то упростить, потому что от нас как от стартапа требуют: лицензия ФСБ, военная приемка, раскрытие обоснования стоимости продукции в соответствии с критериями института «Агат»! Мы не всегда можем выполнить требования, потому что мы достаточно маленькая компания — быстрая, умная, но маленькая!

Он оказался даже слишком разговорчив:

— И с военными, в армии когда обсуждали вопрос, было предложение: а давайте мы заставим Илона Маска получить военную приемку, лицензию ФСБ и отчитаться по требованиям «Агата». Все — космос наш! Поэтому мы здесь должны как-то найти…

— Вы же до этого сказали,— перебил его господин Путин,— что часть продукции не может быть экспортирована из Соединенных Штатов в другие страны. Я вас уверяю, там тоже достаточно много бюрократии, и если их послушать, то они тоже на это постоянно жалуются (президенту России.— А. К.).

Господин Иваненко оказался между тем интересен президенту:

— Сколько у вас человек работает в компании?

— В «Спутниксе» — три,— признал Владислав Иваненко.

— Понятно. И вы уже столько наворотили?

— Компания была еще до меня три года, но она была в режиме стартапа совсем такого слабенького, маленького. А поскольку у меня есть небольшой опыт управления,— застенчиво рассказывал господин Иваненко,— и работы в крупных корпорациях, то мы чуть-чуть начали расти.

— Понятно. А специалисты? Откуда вы? — продолжал президент.

— Я бауманец. Я инженер-бауманец, и, собственно, я в Бауманку поступал для того, чтобы создать материал… В 1986 году… чтобы американские лазеры не могли жечь наши ракеты, когда программа СОИ возникла! И это, наверное, детская мечта, она по дуге вывела меня сюда!

Да, американская программа СОИ искорежила не одну детскую душу.

На сложности в продвижении новых продуктов президенту сильно жаловалась Наталья Галкина, делающая проект «Нейрочат».

— У вас идея создать отдельный специальный венчурный фонд? — переспрашивал ее президент.

— Вы знаете,— отвечала она,— мне кажется, что нужно расширить меморандум для уже существующих фондов, которые уже включены в контур НТИ.

Тут на помощь Владимиру Путину приходил Андрей Белоусов, умеющий объяснять такие вещи при помощи русского языка:

— Там скорее нормативные ограничения, там средства на самом деле не такие уж и большие нужны. Но что такое венчурное финансирование? Это когда венчурная компания входит в капитал стартапов, не понимая ни рынка, ничего. Восемь неудач, зато две удачи, которые перекрывают эти восемь неудач! Но у нас, к сожалению, так устроено законодательство, что за эти восемь неудач с бюджетными деньгами можно получить 20 лет!

Андрей Белоусов подумал и добавил, видимо, справедливости ради:

— Суммарно! Поэтому, естественно, все убегают от этого венчурного финансирования, но эта проблема уже настолько назрела!..

— Конечно, должны быть какие-то ограничения,— согласился Владимир Путин не с Натальей Галкиной.— Это ясно, что не могут продолжаться вечно неудачи за неудачами!

И президент неожиданно сделал признание:

— Тем не менее могу вам сказать, что и в моем личном опыте есть ситуации, при которых, несмотря на длительное и большое количество неудач, все-таки мы принимали в конечном итоге правильное решение, поддерживая те или иные разработки, которые закончились очень хорошим результатом для страны!

И видимо, настолько хорошим, что даже сделали послание президента в 2018 году.

Александр Гурко, представляющий компанию «Содействие развитию и использованию навигационных технологий», предложил свой вариант «справедливой страховки»:

— Например, 95% времени машина стоит около дома, в гараже, в общем, находится в безопасности, и зачем мы ее защищаем — не очень понятно!

Тема была, конечно, архизахватывающая для всех автолюбителей:

— То есть бизнес страховых компаний понятен,— продолжал господин Гурко,— почему в какой-то степени эта страховка навязывается, но, с точки зрения потребителя, который не готов больше платить за воздух, все-таки сейчас и в мире, и в России развиваются технологии страхования по запросу, когда вы платите поминутную страховку! Это, конечно, разрушает сегодняшний страховой бизнес в какой-то степени!..

Он пожал плечами, но весь вид его говорил: но тут уж ничего не поделать, надо разрушать.

— Нет,— покачал головой президент.— Она стоит, вы ею не пользуетесь. Град прошел — стекла разбились, кто будет платить, если не застраховано? Вот и все!

Он, конечно, знал, о чем говорил. Видимо, с его «Запорожцем» какая-то такая беда и случилась.

— Вы сами решаете, страховать или нет,— возразил все-таки Александр Гурко, но был уже не так категоричен.— В данном случае это один из сервисов, который можно внедрить. И, на наш взгляд, именно ОСАГО по запросу могло бы быть востребовано, особенно людьми, которые мало пользуются автомобилями,— пенсионерами или служащими.

Он еще предлагал защитить автомобиль от надвигающихся киберугроз:

— Сейчас все больше автомобилей онлайн, и данные из них уходят в зарубежные ресурсы. То есть на сегодняшний момент у нас не очень получается обеспечить сохранение этих данных в России. Их хранение, обработку и так далее… То есть в лучшем случае, когда человек покупает автомобиль, он галочку ставит в контракте, что он не возражает, что данные куда-то уходят. Но реально, что с ними происходит, никто не отслеживает!

И кибербезопасность, потому что автомобиль как гаджет на колесах, он очень уязвим, при этом это объект повышенной опасности!

Теперь, конечно, задумаешься, когда в следующий раз сесть за руль. И поневоле уже думаешь в связи с этим о справедливой страховке.

Да, надо признать, что все в Александре Гурко было взаимосвязано.

После этого разговора Владимиру Путину еще удалось поучаствовать в работе непосредственно наблюдательного совета АСИ.

— Уверен,— сказал российский президент,— одним из мозговых центров, а мы сегодня видели нарождающиеся центры в разных отраслях, одним из таких центров для создания прорывных идей станет 39-я «Точка кипения», которую АСИ открыло здесь, в «Доме-коммуне», можно сказать, уникальном по своему содержанию учреждении, так назовем его.

То есть ему все понравилось, а о выставке он высказался отдельно:

— Я ничего не сказал, некоторые вещи не комментировал, но обратил внимание, скажем, на такой элемент, который не может не привлекать внимание. Это взаимное обучение между системами искусственного интеллекта и человеком, когда человек и искусственный интеллект обучают друг друга… Такая, мне кажется, переходная модель развития в сфере образования, которая может привести к совершенно неожиданным и масштабным результатам!

Так вот что нас ждет в ближайшие четыре года.

А не то, что вы думали.

Андрей Колесников