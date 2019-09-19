На Кубани сократилась выдача потребительских кредитов на 3,1%

Количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров в августе 2019 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% и составило 57,7 тыс. единиц (в августе 2018 года — 58,6 тыс. единиц). По данному показателю Кубань находится на третьем месте среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида кредитования, исследование проведено специалистами «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ).

В среднем количество потребкредитов в России в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года сократилось на 6,5% и составило 1,55 млн единиц. Объем данного вида кредитования снизился на 0,8% до 286,8 млрд руб.

При этом самое значительное сокращение количества выданных потребительских кредитов было отмечено в Свердловской (-13,8%) и Тюменской (-10,8%) областях и Республике Саха (Якутия) (-10,8%). Единственным субъектом РФ среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида кредитования, в котором в августе 2019 года был отмечен рост выдачи потребкредитов, оказалась Омская область (+2,1%).

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин, связывает сокращение кредитования с консервативной политикой банков, а также с действиями ЦБ. «Регулятор предпринимает действия по охлаждению рынка розничного кредитования», - отметил он.

Андрей Ульченко