Итоги выборов принесли в суд

В Татарстане в суд направлено заявление об отмене итогов голосования на выборах в Госсовет на УИК №357. Выдвигавшийся по Пионерскому округу кандидат КПРФ Родион Ефремов, ссылаясь на полученную им копию протокола, утверждает, что одержал победу на данном участке. Однако, по данным ГАС «Выборы», его обошел единоросс Илья Вольфсон, получивший депутатский мандат. Эксперты считают маловероятным, что коммунисту удастся выиграть в суде.



Выдвигавшийся в Госсовет Татарстана по Пионерскому одномандатному округу представитель КПРФ Родион Ефремов подал исковое заявление (копия есть у “Ъ”) в Советский райсуд Казани. Он просит признать незаконными итоги парламентских выборов на избирательном участке №357 и отменить соответствующее решение участковой избирательной комиссии (УИК).

Как утверждает господин Ефремов, в день выборов 8 сентября он лично находился на этом участке «вплоть до окончания подсчета бюллетеней, составления итогового протокола, опечатки пачек бюллетеней и пломбирования мешка для их транспортировки в ТИК». По его словам, подсчет голосов проходил строго в соответствии с законом. В итоге подсчета он получил 273 голоса. Кандидат «Единой России» Илья Вольфсон получил 204 голоса, кандидат «Справедливой России» Людмила Марфина — 97, представитель ЛДПР Рамиль Рафиков — 88, самовыдвиженец Артур Мустафин — 80. Число недействительных бюллетеней составило 76, говорится в иске.

По словам Родиона Ефремова, участковой комиссией был составлен протокол, где были отражены эти результаты: «На протоколе имеется живая печать и подписи членов комиссии, включая председателя Успенской. Копии заверены надлежащим образом. Всего у меня имеется четыре копии итогового протокола…»

Однако 10 сентября кандидат обнаружил на сайте ЦИК Татарстана совершенно другие результаты выборов на УИК №357. Согласно данным государственной авторизованной системы «Выборы», единоросс Илья Вольфсон победил, получив 503 голоса, или 61,5%. При этом, по официальным данным, за коммуниста действительно было подано 273 голоса, за справоросса — 17 голосов, за кандидата ЛДПР — восемь, за самовыдвиженца — 11. Количество недействительных бюллетеней составило шесть штук.

Господин Ефремов утверждает, что «налицо фальсификация» итогового протокола. Он считает, что «недостоверные данные об итогах голосования» на УИК №357 были внесены в итоговую таблицу ТИКа. При этом, по данным кандидата, какой-либо повторный протокол не составлялся. Господин Ефремов ранее обратился в следственные органы с требованием возбудить уголовное дело, но ответа на свое обращение пока не получил.

Согласно официальным результатам выборов в Госсовет, кандидат «Единой России» Илья Вольфсон победил в округе, получив всего 28,4 тыс. голосов, или 67,7%. Родион Ефремов оказался на втором месте с результатом 12,6% (5,3 тыс. голосов). Явка составила 60,3%. По данным ГАС «Выборы», ни на одном из участков коммунист не победил.

В ЦИК Татарстан и ТИК Советского района Казани получить комментарии “Ъ” вчера не удалось.

Координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в республике Михаил Тихонов считает, что кандидату КПРФ сложно будет доказать незаконность итогов выборов в суде. Он отмечает, что суд в первую очередь будет обращать внимание на то, как заверена копия протокола: «Любая неточность в оформлении копии может привести к тому, что кандидату скажут, что она не может являться доказательством». «Я не могу припомнить, когда отменяли итоги выборов в Татарстане на каком-либо участке. Наблюдателям даже не удавалось привлечь к ответственности членов комиссий за то, что они неверно составляют копии протоколов»,— резюмировал эксперт.

Кирилл Антонов