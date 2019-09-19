Партнеры нагнетают «Гидрогаз»

Как стало известно “Ъ-Черноземье“, работу воронежского производителя гидравлического и пневматического оборудования «Гидрогаз» осложняет конфликт совладельцев. Генеральные директора соответственно производственной структуры с оборудованием и юрлица с недвижимостью Дмитрий Марков и Владимир Панов не смогли договориться о том, как распределить полномочия после объединения компаний. Господин Марков говорит, что акционеры уже отправили в отставку его партнера и он сам теперь возглавляет обе структуры. Господин Панов, в свою очередь, заявляет о попытке «силового захвата» завода с ежегодным оборотом почти в 1 млрд руб. Юристы призывают решать спор в суде.

Воронежский бизнесмен Владимир Панов через ОАО «Элмаш» владеет недвижимостью и инфраструктурой, на которых работает АО «Гидрогаз» Дмитрия Маркова. Господин Панов через своих представителей вчера сообщил “Ъ-Черноземье“, что направил в полицию жалобу на господина Маркова из-за якобы произошедшего «силового захвата» активов предприятия в Воронеже на Ленинском проспекте, 160. На площадке по этому адресу и располагается производственное оборудование. По словам Владимира Панова, нанятый его партнером ЧОП 15 сентября взял завод под контроль, вытеснив «с угрозами применения насилия» с его территории нанятую господином Пановым охрану, после чего ему и его сотрудникам ограничили доступ на объект.

После этого господин Марков стал единолично управлять предприятием, — заявил господин Панов. — Произошедший силовой захват может привести к остановке предприятия, где трудятся около 700 человек. Часть сотрудников "Элмаша" намерены уволиться из-за противоправных действий акционера».

Гендиректор «Гидрогаза», бывший вице-премьер облправительства по промышленности Дмитрий Марков сказал “Ъ-Черноземье“, что по решению собрания акционеров от 12 сентября теперь он является гендиректором «Элмаша», а потерявший должность господин Панов «препятствует его работе». «Панов действовал против воли и интересов акционеров. С помощью своего ЧОП препятствовал проведению собрания и нормальной хозяйственной деятельности предприятия. 100% акционеров (мажоритарием является сам “Гидрогаз”. — „Ъ“) освободили его от должности в связи с утратой доверия, — сказал господин Марков. — Вновь избранный гендиректор прекратил действие заключенного Пановым договора с ЧОП и заключил новый договор с другим охранным предприятием. На сегодня нормальная работа завода восстановлена».

Представители господина Панова заявляют, что «собрание было проведено в нарушение законодательства». Господин Марков настаивает, что с юридической точки зрения конфликт исчерпан, а работе предприятия теперь ничего не угрожает.

В ГУ МВД по Воронежской области пока не подтвердили получение заявления господина Панова, там планируют прокомментировать ситуацию позднее. Правительство Воронежской области в курсе ситуации, но не намерено в нее вмешиваться, пока нет угрозы прекращения работы и сокращения сотрудников, сообщил „Ъ“ руководитель регионального департамента промышленности Александр Десятириков. «Мы следим за развитием конфликта Панова и Маркова. Но для нас главное, чтобы сохранялись рабочие места, предприятие платило налоги. Остальное — коммерческие вопросы собственников», — пояснил господин Десятириков.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Гидрогаз» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. Основной вид деятельности — производство гидравлического и пневматического силового оборудования. Уставный капитал — 275,4 тыс. руб. Гендиректор — Дмитрий Марков. 60,37% АО принадлежат ОАО «Элмаш», другие акционеры в последнем опубликованном списке аффилированных лиц не раскрываются. В 2018 году компания получила 982,79 млн руб. выручки (937,13 млн руб. в 2017-м) при чистой прибыли в 51,31 млн руб. (49,36 млн руб. годом ранее).

ОАО «Элмаш» зарегистрировано в 1994 году в Воронеже. Основной вид деятельности — аренда и управление собственной и арендованной недвижимостью. Уставный капитал — 144,07 тыс. руб. Гендиректор — Владимир Панов. 64,28% ОАО принадлежат АО «Гидрогаз», еще 25,43% у ООО «Торговый дом-ЭГ», где у господина Маркова — 24,8%, а у господина Панова — 17,59%. Владельцы остальных 10,29% акций не раскрываются. В 2018 году выручка «Элмаша» составила 61,83 млн руб. (60,16 млн руб. годом ранее) при чистой прибыли в 3,97 млн руб. (8,89 млн руб. в 2017-м).

Корпоративный конфликт начался в мае из-за разногласий в подходе к управлению предприятием после объединения управляющей и производственной компаний в единую структуру. Совладельцы в конце лета подписали соглашение, которым запланировали акционирование предприятия в ближайшем году и распределили должности. Господин Панов должен был стать гендиректором, а господин Марков — председателем совета директоров «Гидрогаза». Последний, по заявлению господина Панова, не стал выполнять условия соглашения.

Управляющий партнер юридической компании «Право и бизнес» Александр Пахомов считает, что наиболее эффективно стороны смогут разрешить конфликт в суде. «При объединении двух компаний органы управления вновь созданной обязаны действовать в соответствии с учредительными документами и должностными инструкциям, а не исходя из желаний и амбиций каждой из сторон. Если у какой-то из них есть претензии по выполнению этих норм, то единственно верным способом защиты будет обращение в суд. К тому же судебный прецедент позволит избежать внутренних управленческих конфликтов в дальнейшем», — уверен господин Пахомов.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает ошибкой совладельцев «Гидрогаза», что они «не решили конфликт на стадии возникновения». «Тогда урон для обоих был бы минимален. Собственники «Гидрогаза» — опытные предприниматели, они заранее подготовились к возникновению конфликтной ситуации, подписав соглашение. Теперь задачей юристов обеих сторон будет найти некое компромиссное решение по этому соглашению», — считает господин Горбунов. Он сомневается, что сейчас возможен силовой захват предприятия «в его классическом понимании».

Сергей Калашников