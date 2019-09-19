Суд закрыл покушения

Центральный районный суд Волгограда вынес приговор по уголовному делу о покушении на предпринимателя Владимира Поташкина. Суд признал, что в 2014 году волгоградец Виталий Брудный, пытаясь отомстить за убийство брата, вместе с Русланом Адаричем создал преступную группу, которая совершила как минимум две неудачные попытки взорвать Поташкина. После второго случая Брудный с Адаричем были задержаны. Сам Поташкин осужден за вымогательство денег у волгоградского предпринимателя Сергея Родионова. Руслан Адарич признал вину в преступлении, Виталий Брудный отрицает свою ­причастность.

Судья Центрального районного суда Волгограда Игорь Григорьев вынес приговор двум волгоградцам Виталию Брудному и Руслану Адаричу, обвиняемым в попытке убить коммерсанта Владимира Поташкина. Брудный и Адарич признаны виновными в покушении на убийство общеопасным способом, а также незаконном изготовлении, хранении и перевозке оружия и взрывчатых устройств.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Коллегия признала, что в конце мая 2014 года Виталий Брудный, желая отмстить за убийство брата Сергея, решил расправиться с бизнесменом Владимиром Поташкиным, которого считал причастным к убийству.

Покушение на директора волгоградского Центрального рынка Евгения Ремезова и предпринимателя Сергея Брудного произошло 21 мая 2014 года. Вечером на центральной набережной Волгограда бизнесменов расстрелял киллер. Господин Ремезов был ранен, господин Брудный скончался. По делу об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью в июле 2015 года были осуждены заказчик, посредник и исполнитель убийства Алиетдин Махмудов, Абугали Темерханов и Хасу Баталов. Махмудов был приговорен к 17,5 годам колонии строгого режима, Баталов — к 17 годам и Темерханов — к 16 годам лишения свободы. Мотивом убийства на суде называли передел сфер влияния в бизнес-среде.

Как признал суд, для убийства Владимира Поташина Виталий Брудный, Руслан Адарич, Андрей Киценко и Сергей Мацюк (дела в отношении двоих последних выделены в отдельные производства, они приговорены к пяти годам, девяти месяцам и шести годам колонии соответственно) купили огнестрельное оружие, боеприпасы и изготовили взрывное устройство. Несколько месяцев злоумышленники следили за жертвой. В конце августа 2014 года Адарич вместе Мацюком, разместили самодельное взрывное устройство у подъезда дома, в котором жил Поташкин, однако, заметив, что последний пришел не один, решили не приводить бомбу в действие.

Следующая попытка убить Владимира Поташкина была предпринята в сентябре. Они разместили самодельное взрывное устройство вблизи автомобиля бизнесмена, припаркованного у входа в Волгоградский государственный цирк. Появления жертвы злоумышленники ждали, сидя в припаркованном неподалеку конспиративном автомобиле. Довести умысел до конца им не удалось и во второй раз, так как водитель предпринимателя перепарковал автомобиль. Взрывное устройство обнаружили прохожие, которые передали его сотрудникам правоохранительных органов.

Виталия Брудного задержали в июне 2017 года в Краснодаре, после чего этапировали в Москву для проверки на причастность к другим преступлениям. Позже был задержан и Руслан Адарич.

Брудному и Адаричу предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное по найму, организованной группой, общественно опасным способом), ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых устройств), а также по трем эпизодам ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное изготовление, хранение и перевозка огнестрельного оружия). В своем вердикте присяжные оправдали Виталия Брудного по двум эпизодам незаконного изготовления и хранения огнестрельного оружия.

В итоге Брудный был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 500 тыс. руб. и ограничению свободы на 1,5 года. Адарича приговорили к 11 годам колонии строгого режима, 300 тыс. руб. штрафа и ограничению свободы на 1,5 года.

Как писал „Ъ“, 1 марта 2016 года на 48летнего предпринимателя, бывшего чемпиона Европы по кикбоксингу Владимира Поташкина, было совершено еще одно покушение. Днем возле здания «Царицынской оперы» в Краснооктябрьском районе Волгограда неизвестный выстрелил в него на пороге боксерского клуба, расположенного в том же здании. На месте преступления обнаружены две гильзы, одна из пуль прошла через щеку навылет. Этот эпизод остается нерасследованным. Источники „Ъ“ в правоохранительных органах говорили о высоком авторитете Поташкина в криминальных кругах и связывали преступление с переделом сфер влияния.

В сентябре прошлого года соучредитель ООО «Ручеек» (сеть химчисток в Волгограде) Владимир Поташкин был приговорен к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве и причинению незначительного вреда здоровью. Суд признал, что он вымогал у коммерсанта Сергея Родионова 3 млн руб. и избил его в ресторане Houdini. Несмотря на непризнание вины, Поташкина приговорили к девяти годам и двум месяцам колонии строгого режима.

Адарич, а также ранее Мацюк и Киценко, признались в готовившихся покушениях на Владимира Поташкина. Виталий Брудный вину отрицал. Его адвокат Борис Логвиненко на суде утверждал, что доказательств причастности его доверителя, кроме показаний Андрея ­Киценко, нет.

Сергей Петунин