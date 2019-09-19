МУП «ЖЭС» выходит из строя

Кредиторы муниципального унитарного предприятия «ЖЭС» планируют обратиться в суд с требованием признать предприятие банкротом и открыть конкурсное производство. Ранее около года предпринимались попытки восстановить платежеспособность МУПа, чей долг перед кредиторами составляет около 1 млрд руб. Этой весной ЖЭС вновь стал единым поставщиком тепла в Сызрани. После реакции ФАС России администрация города во главе с Николаем Лядиным отменила постановление о присвоении статуса ЕТО ООО «Энергетик», получившему заодно и имущество муниципального предприятия. Однако, судя по содержанию повестки следующего собрания кредиторов МУПа, наладить его работу больше не ­пытаются.

Кредиторы МУП «ЖЭС», владеющего в Сызрани тепловыми сетями и более 20 городскими котельными, намерены обратиться в суд с требованием досрочно прекратить внешнее управление на предприятии и перей­ти к конкурсному производству, заключительной стадии банкротства, направленной на ликвидацию организации. Информация об этом содержится в опубликованном новым конкурсным управляющим ЖЭСа Игорем Телешининым в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщении о собрании кредиторов, которое состоится 16 сентября. До господина Телешинина внешнее руководство на предприятии было доверено судом Наталье Гасановой.

С иском о несостоятельности МУП «ЖЭС» летом прошлого года в суд обратилось ПАО «Т Плюс». Задолженность муниципального предприятия перед компанией на тот момент составляла более 700 млн руб. Сначала на предприятии стартовала процедура наблюдения, затем — внешнее управление. Тем же летом администрация Сызрани лишила ЖЭС статуса единого поставщика тепла и присвоила его ООО «Энергетик». В начале текущего года в ситуации на сызранском рынке теплоснабжения начала разбираться ФАС России. Ведомство постановило заново провести конкурс по выбору ЕТО.Также, как заключила комиссия антимонопольной службы, между администрацией Сызрани, бывшим руководством МУП «ЖЭС» и ООО «Энергетик» существовал сговор, приведший к ограничению конкуренции на рынке теплоснабжения города. В рамках дела «Т Плюс» сообщил ФАС, что с 2015 по 2017 годы предприятие вместо денег принимало от крупнейших управляющих компаний города — ООО «УК Центр» и ООО «УК ЖЭС» — векселя с отсрочкой погашения на сумму более 520 млн руб.

• МУП «ЖЭС» зарегистрировано в Сызрани в 2001 году. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды. До введения внешнего управления МУПом руководил Василий Панасов. В 2017 году выручка организации превысила 1,3 млрд руб. Убыток составил 15 тыс. руб.

• ООО «Энергетик» создано в 2004 году в Сызрани. Бенефициаром организации указан Дмитрий Дузь, директором — Евгений Кузнецов. Основной вид деятельности компании — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Одним из бывших совладельцев «Энергетика», по данным «СПАРК-Интерфакс», является депутат Самарской губернской думы и бенефициар ГК «Криста» Владимир Симонов. Также в списке бывших собственников фигурирует Василий Панасов.

В мае текущего года городская администрация по итогам повторного конкурса присвоила статусы ЕТО ЖЭСу­ и «Т Плюс» в зоне своего присутствия.

Как поясняют юристы, решение суда о признании единой теплоснабжающей организации банкротом может служить основанием для лишения ее соответствующего статуса, однако, как считают эксперты, это произойдет уже после отопительного сезона.

«На момент восстановления статуса ЕТО предприятие уже находилось в процедуре банркотства. Это дает основания полагать, что статуса МУП ЖЭС лишится только после того, как тепловые сети и вся необходимая для их функционирования инфраструктура будут реализованы в рамках конкурсного производства»,— говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Схожей точки зрения придерживается адвокат НЮС «Амулекс» Дмитрий Томко: «Даже если предприятие начнет банкротиться, оно сможет работать в исправном режиме, а вопросы определения единого поставщика тепла могут быть перенесены на следующий год, тогда уже будет понятно, стоит ли проводить торги мощностей, принадлежащих МУПу».

Сабрина Самедова