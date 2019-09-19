Мэрия получила рекламное предупреждение

Региональное управление ФАС обязало Краснодарскую мэрию отменить незаконное установление запретов на распространение рекламы на транспорте. Если запреты не будут отменены до 1 октября, ведомство возбудит антимонопольное дело. Ранее департамент транспорта рекомендовал частным перевозчикам отказаться от бортовой рекламы. В городской администрации пояснили, что регламент носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы.



Управление ФАС по Краснодарскому краю обвиняет департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара в нарушении закона «О защите конкуренции». Речь идет о рекомендациях, выданных департаментом перевозчикам и регламентирующих размещение рекламы на транспорте. Обращение на действия транспортного департамента кубанской столицы в Краснодарское УФАС подали Союз транспортников Кубани и ООО «Максмедиа».

Проверка показала, что департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара рекомендовал перевозчикам отказаться от использования рекламы на кузове автобусов. Как пояснила врио заместителя руководителя управления Карина Бжассо, действия департамента транспорта нарушают права и законные интересы хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности и деятельности рекламных агентств, в том числе, связанных с размещением рекламы на бортах общественного транспорта, что противоречит ч. 1 ст. 8 Конституции РФ, п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции». «Рекомендации органа власти не могут игнорироваться хозяйствующими субъектами — перевозчиками, к которым они обращены, поскольку они адресованы всем перевозчикам и содержат конкретный срок их исполнения. Кроме того, такая политика приведет к причинению убытков как хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги по размещению рекламы на бортах общественного транспорта, так и перевозчикам»,— сказала госпожа Бжассо.

Если рекомендации департамента транспорта не будут отменены до 1 октября, Краснодарское УФАС грозит руководителю ведомства Владимиру Архипову антимонопольным делом.

Заместитель главы Краснодара Артем Доронин пояснил, что регламент — не правовой акт и не имеет юридической силы. Документ описывает стандарты и регламентирует информационное оформление салона и бортов общественного транспорта. Также регламент содержит рекомендации по размещению рекламы на транспорте. «Мы разработали эти нормативы прежде всего для удобства пассажиров. Кроме того, единый стиль общественного транспорта позволит сократить количество “визуального мусора” в Краснодаре. Вопрос о правовой форме документа поднимался, и мы снова обозначили, что регламент носит рекомендательный характер»,— сказал господин Доронин.

В мэрии отметили, что свою позицию по регламенту департамент транспорта и дорожного хозяйства готов при необходимости отстаивать в суде.

Директор ООО «Максмедиа» Вахтанг Кочо пояснил, что «рекомендации департамента носили ультимативный характер». «Формулировка была именно “запрещено”, нам озвучили, что необходимо убрать. Это уже не приведение к единому стилю, а ограничения. Перевозчики лишаются пассивного дохода, рекламные компании — прямого. Нужно оставить каждому право выбора»,— сказал господин Кочо.

Представитель одной из рекламных компаний пояснил, что предприниматели опасаются давления органов власти. «Эти рекомендации мы обязаны выполнять, иначе последуют санкции. Чиновники найдут возможность заставить нас делать то, что им надо»,— сказал собеседник „Ъ-Кубань“. По его словам, объем этого рынка в денежном выражении составляет более миллиарда руб. в год.

Как рассказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачев, 35 трамваев и 12 троллейбусов, приобретенных в этом году, будут оформлены в соответствии с регламентом.

«Новый транспорт мы однозначно будем оформлять в соответствии с данным регламентом. Безусловно, это нужный и важный документ. Думаю, что он улучшит качество перевозки пассажиров»,— сказал господин Грачев. Директор МУП «КТТУ» также отметил, что предприятие не понесет существенных потерь от отказа от внешней бортовой рекламы, так как основная выручка формируется за счет перевозки пассажиров. «За счет бортовой рекламы КТТУ получает в среднем 5–7 млн руб. в год, а за счет перевозки пассажиров — 5–6 млн руб. в день. Я думаю, что количество пассажиров увеличится, когда транспорт перестанет быть передвижным рекламным щитом»,— сказал господин Грачев.

Ранее сообщалось, что власти Краснодара планируют заработать за три года 90 млн руб. на продаже рекламы на общественном транспорте. Предполагалось, что 45 млн руб. выручат по результатам аукционов, еще 45 млн — средства от компаний—победителей аукционов за использование рекламных поверхностей. Все заработанные средства планировалось вложить в развитие КТТУ.

Елена Рыжкова