Владимир Путин рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре. «Я надеюсь, нам удастся увидеться с председателем в рамках двух крупных мероприятий — (саммитов.— “Ъ”) БРИКС и АТЭС, которые пройдут в Латинской Америке в ноябре. Передайте ему, пожалуйста, самые наилучшие пожелания»,— сказал Владимир Путин в среду на встрече с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном. Напомним, что саммит БРИКС состоится 13–14 ноября в столице Бразилии, а саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в Чили 16–17 ноября.

На переговорах в Кремле Владимир Путин и Ли Кэцян сошлись на том, что российско-китайский диалог имеет мировое значение. «Наше взаимодействие является значительным фактором в мировых делах»,— заметил президент РФ. Его собеседник высказался яснее: «Наше сотрудничество содействует развитию страны, региона и всего мира».

В ходе открытой для журналистов протокольной части встречи господин Путин напомнил: приближается 70-летний юбилей КНР (он будет отмечаться 1 октября). При этом уже 2 октября 1949 года, как отметил президент РФ, «наша страна, тогда СССР, стала первой страной, которая признала новый Китай». Спустя семь десятилетий Москва и Пекин — стратегические партнеры, и нынешний визит премьера Госсовета, по словам Владимира Путина, «безусловно, даст толчок к развитию межгосударственных и торгово-экономических связей».

Переговоры в Кремле прошли с участием главы МИД КНР Ван И, вице-премьеров Сунь Чуньланя, Ху Чуньхуа и Максима Акимова, помощника президента РФ Юрия Ушакова, а также послов двух государств. В значительной степени эта встреча — дань протоколу и традиции. Президент РФ обычно принимает у себя иностранных высокопоставленных гостей из Пекина — так же делает и Си Цзиньпин, когда в КНР приезжают российские делегации.

Содержательные же переговоры гость провел накануне в Санкт-Петербурге: он встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым, заодно посетив вместе с ним музей-заповедник Павловск. «Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне и вступили в новую эпоху»,— заверил Дмитрий Медведев. Ли Кэцян, в свою очередь, напомнил, что это не предел: Москва и Пекин не впервые заявляют о желании увеличить товарооборот до $200 млрд. По итогам переговоров были подписаны два десятка документов по сотрудничеству в области науки, космоса и экономики. Кроме того, премьеры уделили внимание развитию торговли сельхозпродукцией — в частности, Дмитрий Медведев не исключил снятия ограничений для некоторых китайских поставщиков по косточковым культурам.

Подробнее — в материале “Ъ” «Россия и Китай пошли на удвоение».

Галина Дудина