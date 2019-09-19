«Три блондинки» в законе

Продавцов нелегальными препаратами для косметических процедур оперативники ФСБ раскрыли в Кирове. Контрафактные биоревитализанты, филлеры и ботулотоксин общей стоимостью 10 млн руб. были обнаружены на складе. Все препараты были произведены в Китае. Три кировчанки, не имевшие лицензий на медицинскую и фармацевтическую деятельность, продавали их косметологам, работающим на дому, и в крупные медицинские центры города. Количество пострадавших и ущерб устанавливаются.

Под подозрение сотрудников управления ФСБ по Кировской области попали три кировчанки, которых местные косметологи называли «три блондинки». Предпринимательницы без разрешения на медицинскую и фармацевтическую деятельность торговали нелицензированными произведенными в Китае препаратами-биоревитализантами, филлерами и ботулотоксином. Во время продажи очередной партии незарегистрированных инъекций под брендами Neuronox, Botulax и Refinex при получении 117 тыс. руб. была задержана одна из предпринимательниц. Как выяснил “Ъ-Приволжье”, ею оказалась 36-летняя кировчанка Анастасия Ковалевская. Сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.

Оперативники провели обыски в офисе предпринимательниц и на складе на улице Маклина в Кирове. Там они обнаружили около 3 куб. м упаковок инъекций под брендами 20 различных иностранных производителей косметической продукции, в том числе для подкожных инъекций. По данным источников “Ъ-Приволжье” в ФСБ, обнаруженные запасы препаратов, по предварительным оценкам, стоят около 10 млн руб. Сейчас они изъяты из незаконного оборота.

Возбуждено уголовное дело по статье 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». В данный момент правоохранительные органы устанавливают роли фигурантов дела и прочие обстоятельства произошедшего. «Лица, осведомленные о преступной деятельности фигурантов по уголовному делу, в настоящее время скрываются от органов следствия, отказываясь давать показания»,– сообщили “Ъ-Приволжье” в управлении ФСБ по Кировской области.

Сотрудникам ФСБ известно, что у «трех блондинок» в Кирове было более 50 контрагентов.

Нелицензированные препараты у предпринимательниц покупали как врачи, работающие на дому, так и сотрудники известных косметологических центров города.

Собеседник в управлении ФСБ не исключает, что с ходом расследования число контрагентов увеличится.

Пока не называется число пострадавших от процедур, проведенных с использованием незарегистрированных препаратов. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что у клиентов, которым предположительно проводились процедуры с использованием инъекций, приобретенных у «трех блондинок», были случаи отеков лица и шеи, трудно устранимой асимметрии лица, некрозы тканей и шрамы.

Ирина Александрова, Киров