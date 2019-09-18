Сбербанк назвал уровень необходимого дохода для комфортной жизни на пенсии

Выйдя на пенсию, обеспечить себе комфортный уровень жизни возможно, уверен генеральный директор негосударственного пенсионного фондов (НПФ) Сбербанка Александр Зарецкий. По его мнению, для этого пенсионерам необходимо ежемесячно иметь от 80% до 100% от зарплаты.

Согласно опросу , проведенному Сбербанком среди пенсионеров, более половины респондентов (55%), живущих только на государственные выплаты и помощь родственников, вынуждены отказываться от развлечений и активного досуга. 45% пенсионеров, не делавших ранее добровольные взносы в НПФ, экономят на вещах почти вдвое чаще, чем те, кто имеет самостоятельные пенсионные накопления. По итогам 2018 года 1,75 млн человек являются участниками программ НПФ Сбербанка.

Средний уровень дохода опрошенных пенсионеров составил 25 тыс. руб. в месяц, включая помощь от родственников и подработки. Средняя пенсия россиянина, по данным Росстата, составляет 15,4 тыс. руб. При этом только на минимальный набор продуктов питания у пенсионеров ежемесячно уходит 4632 руб.

О том, почему клиенты НПФ Сбербанка не хотят копить на старость, читайте в материале “Ъ” «На пенсию не откладывается».