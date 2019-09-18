Airbus: миру не хватает 39 тыс. самолетов

Авиастроительный концерн Airbus представил 20-летний прогноз развития глобального рынка пассажирских и грузовых авиаперевозок. Как следует из документа, к 2038 году авиакомпаниям потребуется 39 тыс. новых самолетов, а сам парк воздушных судов размерностью 100 мест вырастет с нынешних 23 тыс. до 48 тыс.

По прогнозу экспертов компании, только 8470 самолетов, находящихся в эксплуатации в настоящее время, будут продолжать работу через 20 лет.

Рост авиаперевозок, по данным Airbus, будет составлять примерно 4,3% в год. Потребность в новых пилотах составит 540 тыс. человек, наземных специалистах — 640 тыс. человек.

Андрей Келекеев