Северокорейских браконьеров ожидают следователи

Во вторник, 17 сентября, в Приморском крае четверо пограничников получили ранения при задержании рыболовных судов из КНДР, осуществлявших незаконный промысел в исключительной экономической зоне России. Суда-нарушители в настоящее время конвоируются для расследования обстоятельств инцидента в Находку, их прибытие ожидается в четверг. По факту посягательства на жизнь сотрудников Пограничного управления ФСБ заведено уголовное дело.

В среду Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Поводом послужило сопротивление, оказанное северокорейскими браконьерами российским пограничникам.

Как сообщило ранее ФСБ, 17 сентября в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельным составом погрануправления по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, осуществлявших браконьерский промысел. Пограничники задержали две шхуны, экипаж которых составляют более 80 граждан КНДР. При проверке одного из судов «северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды, в результате этого четверо сотрудников (погрануправления.— “Ъ”) получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение», говорится в сообщении СКР. 18 сентября ФСБ уточнила, что всего задержали 161 браконьера из КНДР, среди них есть пострадавшие, которым была оказана помощь.

Очевидно, что полностью картина произошедшего станет ясна после прибытия конвоируемых сторожевыми кораблями шхун в Находку.

В погрануправлении ФСБ по Приморью “Ъ” сообщили, что это должно произойти в четверг. В управлении пока воздерживаются от обнародования деталей инцидента, сказав только, что состояние пострадавших пограничников «стабильное».

Это не первый случай сопротивления северокорейских браконьеров при задержании. В октябре 2016 года также в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне РФ пограничным сторожевым кораблем (ПСКР) ФСБ для проведения досмотра было остановлено рыбопромысловое судно КНДР «Дае Янг 10» (экипаж 48 человек). На борту шхуны были обнаружены незаконно добытые водные биоресурсы. Отказавшись подчиняться требованиям пограничников, северокорейские браконьеры напали на членов досмотровой группы, и тем пришлось открыть огонь из стрелкового оружия. В результате ранения получили девять членов команды судна-нарушителя, один из них позднее скончался. Один из высадившихся на борт северокорейской шхуны сотрудников погрануправления ФСБ по Приморскому краю получил сотрясения головного мозга и ушибленные раны головы, второй — закрытый перелом кости правой стопы.

Стоит отметить, что в последнее время в Приморье отмечается массовое нашествие северокорейских шхун, которые пользуются правом «вынужденного захода в территориальное море, внутренние морские воды и морские порты другого государства для укрытия от неблагоприятных погодных условий».

Только 7 сентября в заливе Ольга укрывались от тайфуна более 150 рыбодобывающих судов из КНДР. Однако местные жители в соцсетях делятся видеозаписями, как северокорейские рыбаки, пользуясь правом вынужденного захода, ведут браконьерский промысел в российских водах.

Алексей Чернышев, Владивосток