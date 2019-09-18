Госдума поддержала законопроект об акцизах на вейпы, IQOS и GLO

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который делает подакцизными не только одноразовые электронные сигареты, но и другие «вейпы», устройства для нагревания табака и жидкости с содержанием никотина. Соответствующие поправки предлагают внести в Налоговый кодекс, сообщает «Интерфакс».

С 2017 года подакцизными товарами считались одноразовые электронные устройства, продуцирующие аэрозоль, пар или дым путем нагревания жидкости. В 2019 году ставка составляет 48 руб. за штуку.

Поправки в Налоговый кодекс предполагают расширение этого перечня. Если документ будет принят в окончательном варианте, то в России акциз в 50 рублей в 2020 будет установлен для всех видов электронных сигарет и систем нагревания табака (IQOS и GLO, которые на данный момент акцизом не облагаются). В 2021 году акциз возрастет до 52 руб, а в 2022 году — до 54 руб. Акциз на жидкость с содержанием никотина от 0,1 мг/мл в 2020 году составит 13 руб. за 1 мл, в 2021 году — 14 руб, в 2021 — 15 руб.

Напомним, в США курение вейпов связывают с болезнью легких, от которой погибли шесть человек. Больше 500 человек находятся в больницах. В Белом доме пообещали жестче регулировать этот рынок.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Вейпы выводят американцев из строя».