iGooods через суд взыскала с Instamart около 1 млн рублей за незаконное использование фотографий

Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск петербургской компании iGooods (ООО «Айгудс системс») к столичному сервису Instamart о нарушении исключительных прав (ст. 1301 Гражданского кодекса РФ) и постановил взыскать с ответчика 965 тыс. рублей за незаконное использование фотографий, которые iGooods создала для своего электронного каталога с продукцией гипермаркетов.

Отметим, что данное судебное решение стало первым по подобному иску между игроками российского e-grocery.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что изначально заявленная сумма компенсации составляла 1,9 млн рублей. При этом петербургский сервис обращался к московским конкурентам с требованием удалить фотоконтент и выплатить компенсацию за его использование, однако досудебная претензия удовлетворена не была.