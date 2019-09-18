«АвтоВАЗ» отказался от модели Lada Granta Sport

«АвтоВАЗ» не будет выпускать спортивную модификацию обновленной Lada Granta, сообщает «Авторевю».

По данным издания, российский автопроизводитель отказался от выпуска версии Sport рестайлинговых седана и хэтчбека из-за низкого спроса на подобную модификацию. Также не появится обновленного варианта и модели Laga Kalina NFR. Флагманской версией семейства Lada Granta будет исполнение Drive Active.

Напомним, премьера Lada Granta Drive Active состоялась в августе 2019 года. От стандартного седана эта машина отличается спортивным декором кузова и салона.