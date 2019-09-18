Сервис iGooods выиграл суд против Instamart о незаконном использовании фотографии

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск сервиса по доставке продуктов iGooods к конкуренту Instamart о незаконном использовании фотографии, сообщил “Ъ” представитель iGooods. По его словам, суд решил взыскать с ответчика более 965 тыс. руб. Иск, согласно картотеке арбитражного суда, был подан в апреле этого года на сумму 1,93 млн руб.

По словам представителя iGooods, Instamart использовал как минимум 193 фотографии, которые компания-истец создавала специально для своего электронного каталога с продукцией гипермаркетов. В Instamart отказались от комментариев.

Дмитрий Шестоперов