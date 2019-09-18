Пермякам предложили популярные туристические услуги в одном приложении

К началу бархатного сезона пермякам предложили удобно и выгодно бронировать авиа и железнодорожные билеты, отели и туры. В мобильном приложении МегаФон Путешествия собраны все популярные туристические услуги.

В приложении есть все необходимое для организации поездки –поиск и бронирование авиа и железнодорожных билетов, отелей и апартаментов в разных странах мира, предложения комплексных туров в России и за границей, заказ экскурсий более чем в 400 городах мира и страхование путешественников. Число партнеров и участников проекта постоянно расширяется – среди них такие популярные сервисы, как Aviasales, Ostrovok, Booking.com, Level.Travel, Tripster и многие другие.

Абоненты МегаФона могут значительно сэкономить благодаря кэшбэку. До 9% от стоимости заказанных услуг будут зачислены на счет. Эти деньги можно потратить на услуги связи, перевести на счет родным, или же рассчитаться в магазине, если смартфон поддерживает бесконтактные платежи.

Все предложения для путешественников, ранее объединенные на портале travel.megafon.ru доступны в мобильном приложении МегаФон Путешествия на App Store и в Google Play.

Скачивайте приложение МегаФон Путешествия на App Store и в Google Play.