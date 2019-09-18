Россия и Белоруссия могут подписать программу интеграции к 8 декабря

Президенты Белоруссии и России могут утвердить программу интеграции двух стран к 8 декабря, сообщил «РИА Новости» посол Белоруссии в РФ спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко. 8 декабря будет отмечаться 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

«До 1 ноября этого года должны быть разработаны “дорожные карты”, их 31 по разным направлениям. А к юбилею, к 8 декабря… я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу, и соответственно, кто-то по их поручениям подпишет “дорожные карты”»,— сказал господин Семашко в кулуарах форума «Технопром-2019».

Напомним, по данным “Ъ”, программа интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание единого регулятора энергетического рынка и объединение таможенной политики. Документ премьер-министры двух стран парафировали в начале сентября.

Подробнее о планах по интеграции двух стран читайте в материале “Ъ” «Дружба налогов».