Билл Гейтс: выводить инвестиции из добычи горючих ископаемых бесполезно

Основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс в интервью Financial Times заявил, что активисты-экологи зря тратят время, добиваясь, чтобы инвесторы выводили свои средства из компаний, которые добывают горючие ископаемые.

«Вывод инвестиций к настоящему моменту сократил примерно ноль тонн вредных выбросов. Нельзя говорить, что вы прямо лишили финансовой подпитки производителей стали и бензина. Мне неизвестен механизм, как с помощью вывода инвестиций остановить ежегодный рост выбросов»,— заявил он.

За последние годы многие крупные инвесторы, включая государственные пенсионные фонды, страховые компании, религиозные организации, начали выводить свои средства из добычи горючих ископаемых и производства, загрязняющего атмосферу, на волне уверенности в том, что с помощью этого инструмента можно бороться с изменением климата.

Однако по мнению Билла Гейтса, инвесторам, которые хотят добиться прогресса в этом деле, лучше финансировать компании, разрабатывающие инновационные технологии для сокращения вредных выбросов. «Когда я беру миллиарды долларов и создаю инновационные энергетические компании или финансирую только те компании, которые в случае успеха сокращают парниковые газы на 0,5%, тогда я реально вижу причинно-следственную связь»,— заметил господин Гейтс.

Алена Миклашевская