«Мы заинтересованы, чтобы лес перерабатывался именно на территории Пермского края»

Министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Килейко рассказал о текущем состоянии лесной промышленности региона.

— Пермский край считается лесным регионом. Как оцениваются лесные ресурсы края?

— Пермский край занимает по объемам лесных ресурсов первое место в Приволжском федеральном округе. Расчетная лесосека составляет примерно 21 млн куб. м, то есть это тот лес, который есть и который может быть предоставлен в пользование. В 2018 году в пользование было предоставлено 13,8 млн куб. м древесины по всем видам пользования. По итогам прошлого года, из предоставленных 13,8 млн куб. м фактически было вырублено 9 млн куб. м. Таким образом, в прошлом году мы нарастили объем заготовки, подняли процент освоения расчетной лесосеки. Сегодня перед министерством стоит задача по увеличению объема лесозаготовки. Объем того леса, который арендатор может заготавливать, должен стремиться к 100%.

— Почему 100% освоения — недостижимый план?

— Это связано с тем, что есть разный породный состав лесов. Не все породы пригодны для лесозаготовки. Ключевым фактором являются и погодные условия. Например, практически все лето этого года шли дожди, и это напрямую повлияло на объем лесозаготовки. Относительно первого полугодия 2018 года он снизился на 500 тыс. куб. м. На освоение лесов влияет также лесоустройство.

— Какие проблемы с лесоустройством есть у региона?

— Лесоустройство — это актуальная информация о лесе, его породных свойствах, возрасте и других характеристиках. Вопросы лесоустройства являются федеральными полномочиями. Но ежегодно на эти цели регионам выделяется лишь минимальный объем бюджетных средств. Это очень затратные мероприятия. Средняя стоимость работ составляет 40–50 млн руб., лесоустроительные работы ведутся один-два года. Необходимо, чтобы информация по каждому лесничеству не превышала 10 лет. Но у нас есть такие лесничества, в которых лесоустройство не проводилось 12, 15, даже 20 лет. Вот насколько у нас устарела информация о том ресурсе, который есть. Несмотря на то что это федеральные полномочия, мы понимаем, что этим необходимо заниматься, поэтому направляем на эти цели и средства краевого бюджета, а также работаем с Рослесхозом по привлечению средств федерального бюджета.

Это необходимо для того, чтобы проводить аукционы. Лесопользователи выигрывают аукционы, основываясь на устаревшей информации, в итоге по факту могут получить в пользование совсем другой лес, нежели тот, что указан в документах. И это в том числе влияет на освоение расчетной лесосеки.

— Сколько лесничеств сегодня не имеют актуального лесо­устройства?

— Всего в Пермском крае 28 лесничеств. На сегодня у нас лесоустройство проведено по четырем лесничествам: Пермскому, Закамскому, Кочевскому и Кудымкарскому. На это потрачено более 200 млн руб. Из федеральной казны — около 20 млн руб., все остальное — за счет краевого бюджета. В этом году начаты работы по лесоустройству Чердынского лесничества, продолжится работа по лесоустройству Сивинского лесничества и завершится лесоустройство Березниковского лесничества. Для того чтобы лесоустройство было актуализировано, нам нужно три-четыре лесничества в год делать. Мы успеваем делать только одно-два. Тот темп и тот объем денег не позволяет достичь актуальной информации по всем лесничествам Пермского края.

— Насколько сильно отличается информация по тем лесхозам, где лесоустройство уже проведено?

— После проведения лесоустройства серьезные изменения могут наблюдаться на отдельных используемых участках лесничества. Например, записано, что на участке 30% лиственных деревьев, а 70 — хвойных, а после проведения лесоустройства информация может поменяться вплоть до обратной. Потому что 20 лет – это большой срок. Постоянно происходят и рубки леса, и подрастает молодняк. Листва замещается хвоей.

— В этом году часть лесных регионов России охватили серьезные пожары. Нас, к счастью, это не коснулось, в том числе из-за погоды. Однако не всякий раз можно надеяться на погоду. Что делает министерство для предотвращения таких ситуаций?

— Каждый летний сезон получается совершенно разным. Если вспоминать лето 2018 года, то на территории Пермского края было зафиксировано 82 лесных пожара на землях лесного фонда. По Российской Федерации установлен норматив, в соответствии с которым не менее 63% лесных пожаров должны быть потушены в первые сутки. У нас в прошлом году из 82 пожаров примерно 92% были потушены в первые сутки. Мы показали в том году довольно высокую эффективность. В этом году на территории края было зафиксировано 22 лесных пожара — сыграл погодный фактор здесь за нас. Но вне зависимости от погоды мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность в лесах, сработать на опережение.

— Пожары — не единственный источник ущерба для пермских лесов. Несколько лет назад министерство начало серьезную работу по предотвращению незаконных рубок. Удалось ли достичь существенного результата и сократить «черный рынок»?

— За последние семь лет нам удалось добиться положительной динамики в вопросах охраны лесов от незаконных рубок. В эти семь лет у нас идет плавное, постепенное уменьшение количества незаконных рубок. За это время причиненный лесному хозяйству ущерб от незаконных рубок сократился в полтора раза (в 2012 году было зафиксировано 1052 случая незаконной вырубки объемом 58,1 тыс. куб. м, в 2018-м — 480 случаев общим объемом 35,3 тыс. куб. м). Последние пять лет выявляемость лесонарушений стабильно превышает более 70%. То есть более чем в 70% случаев мы с органами правопорядка (МВД, прокуратурой) выявляем и находим лиц, совершивших рубку. От 40 до 50% случаев незаконных рубок выявляется при патрулировании территории сотрудниками лесничеств. Большой и предупреждающий, и профилактический эффект от незаконных рубок имеет дистанционный космический мониторинг, который осуществляется силами подведомственного учреждения Рослесхоза — Рослесинфорга. Благодаря проведенной работе с Рослесхозом в последние годы мы значительно увеличили площадь дистанционного мониторинга. Если два года назад она составляла всего 30% территории лесов в Пермском крае, то сегодня достигла уже 70% территории — 7,9 млн га.

В 2018 году мы также запустили пилотный проект, заключив трехстороннее соглашение с компанией «Уралбумага» (входит в группу ПЦБК). Подрядчик осуществлял для компании космический мониторинг и дешифрирование снимков с периодичностью один-два раза в месяц, а они передавали информацию министерству. Компания использовала данные для текущей лесохозяйственной деятельности (проектирование лесозаготовительных работ и так далее). А нам информация необходима для оценки возможного изменения лесного фонда. Таким образом, по итогам проекта в течение года на территории Добрянского лесничества число незаконным рубок сократилось на 54%. Это серьезный результат. Поэтому в этом году мы расширили проект, вновь заключили соглашение с «Уралбумагой», а также с компанией «Соликамскбумпром» по мониторингу Вайского лесничества. В итоге у нас за счет государственно-частного партнерства мониторингом покрыта площадь 1,1 млн га. Всего космическим мониторингом покрыто две трети площади лесного фонда Пермского края. Губернатор поставил задачу, чтобы в 2020 году был 100%-ный охват площади. Затем будем рассматривать вопрос о повышении периодичности анализа космоснимков — с 1 раза в год до 1 раза в месяц. Самое главное — мы видим профилактический эффект от этого. Уже сейчас те люди, кто раньше нарушения совершал, кто знает, что есть дистанционный мониторинг, они опасаются допускать какие-то нарушения, незаконные рубки. Это сильно влияет на то, чтобы все, кто работает в лесу, осуществляли деятельность легально.

— Помимо космического мониторинга, в Пермском крае несколько лет назад была начата работа по автоматизации процессов лесопользования, в частности проект «Умный лес». Как продвигается проект, каковы его результаты?

— Космический мониторинг как раз часть этого проекта. Но сегодня проект «Умный лес» — это нечто гораздо большее. Начинали мы с дешифрирования снимков, а сейчас уже видим, что внедрение мониторинга позволяет не только предотвращать незаконные рубки, но и полностью обобщить и автоматизировать информацию о состоянии лесного фонда Пермского края.

Сейчас мы работаем над проектом вместе с министерством информационного развития и связи Пермского края. По их линии уже предоставлено финансирование, проведены аукционы, определена компания, которая в настоящее время занимается созданием автоматизированной системы «Умный лес». В системе будет собрана вся информация, касающаяся характеристик лесных участков. То есть это и породный, и возрастной состав и так далее. По сути, «Умный лес» будет представлять собой единое информационное пространство, которым могут в той или иной мере пользоваться все: и органы власти, и бизнес, и заинтересованные граждане. Так, будет возможность создания личного кабинета юридического лица, в котором оно сможет получать всю необходимую информацию в электронном виде, а потом предоставлять ее в минприроды. Сейчас у нас много работы происходит в бумажном виде, мы все это хотим перевести в цифровое пространство. Тем более есть федеральная единая государственная автоматизированная система, в которой хранятся все данные о сделках, арендаторах и так далее. «Умный лес» мы планируем с этой системой интегрировать, чтобы они работали вместе. На втором этапе проекта планируется расширить систему «Умный лес» дополнительными модулями, включающими информацию о хранении древесины, транспортировке. Потому что мы понимаем, что могут быть не только незаконные рубки, но и незаконная перевозка этой древесины, вывоз круглого леса за пределы Пермского края. Мы заинтересованы, чтобы лес максимально перерабатывался именно на территории Пермского края. Создавались новые производства, новые комбинаты по переработке древесины, новые рабочие места, чтобы налоги шли в местный и краевой бюджет.

— Какие крупные инвестиционные проекты реализуются в отрасли?

— К настоящему моменту уже реализованы проекты «Уралбумага», «Соликамскбумпром», «Красный Октябрь», «Капитал-3», ПДСК. Сейчас идет работа над проектом компании «Кама-картон» на территории Краснокамского городского округа. Началось строительство комплексной линии цехов. В результате компания будет производить 142 тыс. тонн готовой продукции в год. Для этих целей минприроды Пермского края им согласован, зарезервирован лесной ресурс в объеме 400 тыс. куб. м. Сейчас компания прикладывает все усилия, чтобы со следующего года запуститься. Наряду с этим сейчас в проработке еще два инвестиционных проекта двух компаний, которые хотят здесь увеличивать переработку на базе действующих комбинатов. Мы под это тоже определенный лесной ресурс зарезервировали. Информацию о компаниях готовы будем раскрыть, когда будут согласованы условия специнвестконтрактов с Минпромторгом РФ.

— Лес Пермского края преимущественно перерабатывается здесь, или все же вывозится за пределы региона?

— У нас уникальный регион. Для Пермского края характерно многоцелевое использование лесов. Лес предоставляется и под инвестпроекты, на долгосрочную аренду на 49 лет, третье направление — обеспечение собственных нужд граждан. То есть деловая древесина для строительства домов и древесина для отопления своих домов. Мы стараемся поддерживать этот баланс. Наш край уникален тем, что разный бизнес уживается вместе, и наряду с крупными промышленными предприятиями у нас работой в лесу обеспечивается малый и средний бизнес. Например, традиционно лесной Коми-округ, где нет больших производственных предприятий. Так сложилось десятилетиями, что люди там занимаются в основном заготовкой древесины и другой работой, связанной с лесным хозяйством. Примерно 40% лесозаготовителей относятся к малому и среднему бизнесу. Таким образом, когда мы проводим аукционы по предоставлению лесного ресурса на короткий срок — один год, тем самым мы обеспечиваем занятость людей, проживающих в северных территориях. Для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году у нас было предоставлено 217 тыс. куб. м древесины, в 2017-м — 440 тыс. куб. м, в 2018-м — 608 тыс. куб. м. В этом году губернатор поставил планку достичь одного миллиона. Мы в этом направлении активно работаем. По состоянию на 1 августа было предоставлено 508 тыс. куб. м. В сентябре состоится аукцион в Коми-Пермяцком округе, где будет выставлено еще около 190 тыс. куб. м мелкими лотами. Для нас очень отрадно, что в аукционах принимают участие и побеждают именно пермские предприниматели. Это и занятость населения, и рабочие места, и доходы.

—Как продвигается работа над проектом создания природного парка «Пермский»? Будут ли запущены аналогичные проекты на других природных территориях?

— В прошлом году был учрежден природный парк «Пермский» с дирекцией в городе Перми. Он включает в себя три кластера: Красновишерский, Чусовской и Усьвинский. 99% территория парка находится на землях лесного фонда. Парк включил в себя 27 особо охраняемых природных территорий региона. Туда попали знаковые для Пермского края места: Каменный Город, Усьвинские Столбы и так далее. То есть довольно много различных природных достопримечательностей. Сегодня у нас активно ведется работа, укомплектован штат сотрудников, в том числе инспекторы на местах, на каждом из участков. Они осуществляют патрулирование территорий. Здесь решается две задачи: охрана особо охраняемой территории и защита ее от незаконных рубок, пожаров. По территории парка проходит много маршрутов водного туризма. У нас есть разделение полномочий с агентством по туризму. Все-таки министерство природы занимается природоохранной деятельностью. Мы содействуем развитию туризма. Наши задачи: сопровождение посетителей, информирование, экологическое просвещение, прокладка новых маршрутов. Еще одно направление касается контроля за территорией с точки зрения мусора. После туристов остаются горы мусора, и это действительно большая проблема. В предыдущие годы приходилось устраивать волонтерские акции по очистке территорий с привлечением общественных объединений, подведомственных учреждений. Сейчас мы совместно с агентством по туризму приступаем к оборудованию мест сбора мусора, организации контейнерных площадок. Мусор будет собираться и вывозиться на катамаранах. Таким образом, мы пытаемся выстроить цивилизованную систему, чтобы туризм был экологическим во всех его смыслах.

Беседовала Ирина Пелявина