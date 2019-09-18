Сколь вербовочке не виться

17 сентября сразу в нескольких странах были опубликованы мемуары экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, с 2013 года скрывающегося в России. Разоблачивший созданную США глобальную систему электронной слежки и шпионажа аналитик описал подробности своего побега из США и, в частности, впервые рассказал о том, что по прилете из Гонконга в Москву его пытались завербовать российские спецслужбы. Между тем в книге нет одного из ключевых эпизодов, о котором в 2013 году впервые сообщил “Ъ” и который позже подтвердил президент РФ Владимир Путин: как Эдвард Сноуден посещал российское генконсульство в Гонконге.

В России мемуары Эдварда Сноудена будут опубликованы только в ноябре. “Ъ” ознакомился с англоязычной версией книги (ее название «Permanent Record» можно перевести как «Хранить вечно»). На более чем 300 страницах бывший сотрудник ЦРУ и АНБ рассказывает о своей жизни и о том, что заставило его скачать и передать журналистам тысячи секретных документов о глобальной системе электронной слежки и шпионажа, созданной спецслужбами США и их союзников. Из книги следует, что он счел крайне несправедливым и противозаконным грубое вмешательство спецслужб в частную жизнь граждан, иностранных правительств и работу международных организаций, прикрываемое заботой о безопасности США.

В мемуарах также впервые в деталях описан побег Эдварда Сноудена из США.

Напомним, в июне 2013 года он, захватив огромный архив секретных материалов, сбежал в Гонконг, где передал скачанные файлы журналистам нескольких западных изданий. Эдвард Сноуден подробно описывает свои будни в Гонконге в ожидании прилета корреспондентов, совместную работу над первыми статьями и документальным фильмом о деятельности американских спецслужб. По словам Эдварда Сноудена, он надеялся, что гонконгские власти не выдадут его США, но после начала выхода разоблачительных статей ему дали понять, что надеяться на убежище не стоит. Тогда он и его местные адвокаты, как следует из книги, направили запросы о предоставлении убежища в 27 государств, включая ряд европейских стран. Россия среди них не упомянута. Но гарантии невыдачи США ему предоставил только Эквадор, куда Эдвард Сноуден и направился 23 июня рейсом через Москву и Кубу.

«Мы приземлились в Шереметьево, и в теории я должен был провести в России 24 часа. Но скоро будет уже шесть лет»,— пишет Эдвард Сноуден. Он рассказывает, как его встретили в московском аэропорту в тот день: «Я протянул бумаги бородатому мужчине в окне паспортного контроля, который отсканировал их и просмотрел каждую страницу. Сара (Харрисон, журналистка и редактор портала Wikileaks, сопровождавшая Эдварда Сноудена.— “Ъ”) стояла позади меня с уверенным видом. Я оценил, сколько времени ушло у стоявших передо мной людей на прохождение таможни, и пришел к выводу, что мной занимались слишком долго. Потом проверяющий снял телефонную трубку, произнес несколько слов по-русски, и к нам практически сразу (гораздо быстрее, чем можно было ожидать) подошли два сотрудника службы безопасности в форме. Один из них забрал документы у человека из окна и обратился ко мне: "Возникли проблемы с паспортом. Пожалуйста, пройдите со мной"».

Описывая прилет в Москву, Эдвард Сноуден впервые сообщает, что его пытались завербовать представители российских спецслужб:

«Он (сотрудник ФСБ.— “Ъ”) откашлялся и на хорошем английском, как говорят в ЦРУ, сделал попытку "вербовки с наскока": речь идет о предложении со стороны иностранной разведки, которое вкратце можно описать как "давайте работать с нами" {..}. Я понимал, что мне нужно как можно быстрее остановить этот разговор». Ранее сторонники Эдварда Сноудена из Wikileaks утверждали, что попыток его вербовки со стороны российских спецслужб не было.

Между тем в книге отсутствует важный эпизод, о котором в августе 2013 года впервые сообщил “Ъ”: еще до того, как Эдвард Сноуден сел в самолет рейса «Аэрофлота» до Москвы, он посетил генконсульство России в Гонконге и попросил о помощи (см. “Ъ” от 26 августа 2013 года). После выхода статьи “Ъ” беглец через своего российского адвоката Анатолия Кучерену объявил, что «не посещал никаких дипломатических миссий (России.— “Ъ”)» и что информация “Ъ” «не соответствует действительности».

Однако 4 сентября 2013 года Владимир Путин в интервью «Первому каналу» и агентству AP информацию “Ъ” подтвердил. Российский президент тогда заявил: «Господин Сноуден впервые появился в Гонконге, встретился с нашими дипломатическими представителями. Мне доложили, что есть такой сотрудник, сотрудник спецслужб. Я их спросил: "А что ему надо?" — "Он борется за права человека, за свободу распространения информации, борется с нарушениями прав человека в этой сфере и с нарушениями законодательства в самих США и с нарушением норм международного права". Я говорю: "Ну и что? Если он хочет остаться у нас, пожалуйста, может оставаться, но только в этом случае он должен прекратить всякую деятельность, которая бы разрушала российско-американские отношения" {..}. Он сказал: "Нет, я борец за права человека, я призываю вас бороться вместе со мной". Я сказал: "Нет, мы с ним бороться не будем, пускай сам борется". И он ушел». По словам Владимира Путина, Эдвард Сноуден в итоге все же «засел в Москве», потому что американцы «напугали» страны, через которые он должен быть лететь далее, и аннулировали его паспорт.

Накануне выхода мемуаров Эдвард Сноуден дал несколько интервью западным СМИ. С российскими СМИ он, как пояснил “Ъ” Анатолий Кучерена, «принципиально не хочет общаться».

Елена Черненко